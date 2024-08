Respuesta de Audifarma a Supersalud por video en que dicen que esconden medicamentos

En las últimas horas, se hizo viral un video del superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, quien realizó una inspección en la sede principal de Audifarma de Bucaramanga y concluyó que "no es que haya desabastecimiento de algunos medicamentos e insumos, es que no se quieren entregar“.

En la grabación se puede ver cómo el superintendente se infiltró dentro del establecimiento para verificar si efectivamente no tenían los insumos que pedían los pacientes y les habían formulado los médicos.

"No podemos decirle a una señora que se devuelva porque ustedes no pueden entregar la fórmula completa. Esto no puede pasar", expresó Leal.

Desde la @supersalud realizamos acciones de inspección a la sede de Audifarma en Bucaramanga. No es que haya desabastecimiento de algunos medicamentos e insumos, es que no se quieren entregar.



¡Trabajamos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos!

¿Cuál fue la respuesta de Audifarma?

Al respecto, el dispensario de medicamentos, Audifarma, emitió un comunicado respondiendo al video de la Supersalud, en el que afirmó que "no existe ni ha existido ninguna estrategia para restringir la entrega de los medicamentos".

La cadena de droguerías explicó que, frente al caso del producto mencionado en el video, "no se trató de una negativa premeditada a entregarlo, sino que dicho stock estaba reservado para envío a domicilio para cubrir los pendientes de usuarios".

Audifarma reafirmó que, a pesar del entorno de escasez de recursos que enfrenta el sistema de salud en general, entregan más del 94 % de los medicamentos que les solicitan a diario más de 160.000 usuarios.

Además, enfatizó en que no existe ni ha existido ninguna estrategia para restringir la entrega de las medicinas e insumos a los ciudadanos. "Trabajamos día a día para garantizar la dispensación de medicamentos de manera oportuna y eficiente".