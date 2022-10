Pese a tener COVID-19, obligan a ir al trabajo a operaria de la línea 123

Luz Dary Cuervo, funcionaria de la Línea 123, reveló a BLU Radio que tiene coronavirus y que, pese a haber reportado que sospechaba que tenía la enfermedad y que le habían practicado un examen, fue obligada a ir a trabajar.

La trabajadora aseguró que tras conocer el caso del primer contagiado en la línea de emergencia, solicitó a sus superiores que se efectuaran pruebas a todas las personas que hubiesen estado cerca del paciente, petición que, aseguró, fue negada.

“Con el director, yo le solicité que lo más prudente sería que nos realizaran la prueba a todos. No lo hicieron”, sostuvo.

De acuerdo con Luz Dary Cuervo, luego de practicarse el primer examen les pidió a sus jefes que la dejaran entrar en cuarentena, a lo que se negaron.

“Me comunico con la encargada de gestión humana. Ella me dice, que si no presento sintomatología y si el médico no me da ninguna recomendación, ella considera que puedo irme a trabajar”, declaró.

“Voy a turno el día lunes, por supuesto sin saber el resultado de la prueba”, agregó.

La funcionaria dijo temer por la vida de su familia y compañeras de trabajo, y que le preocupa que se puedan tomar represalias en su contra por haber puesto en conocimiento de la opinión pública los hechos.

