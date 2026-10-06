Por qué una caída en patineta puede terminar en fractura y hasta en cirugía, según especialista

Las caídas en patineta eléctrica pueden provocar lesiones de consideración debido a la forma en que el cuerpo sale despedido cuando las pequeñas ruedas del vehículo se frenan de manera repentina. Así lo explicó Jorge Rojas, jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, al hablar en Mañanas Blu de un estudio realizado en el servicio de urgencias ortopédicas de la institución.

El trabajo analizó los accidentes registrados durante 2022 y 2023. En ese periodo fueron identificados 190 pacientes que llegaron a urgencias por accidentes en patineta y, según Rojas, hubo un incremento cercano al 50 % entre un año y otro.

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Además, aproximadamente dos de cada 10 pacientes terminaron en cirugía debido a las lesiones ortopédicas que sufrieron.

¿Por qué una caída en patineta puede provocar fracturas?

El especialista explicó que el mecanismo de caída es particular porque la persona viaja de pie y las ruedas de la patineta son pequeñas.



Cuando una de ellas encuentra un obstáculo, como un hueco o un andén, puede detenerse de forma abrupta, mientras el cuerpo continúa desplazándose hacia adelante, lo que hace que la persona salga proyectada por encima de la patineta.

“Cuando uno se estrella, se bloquea con un andén, con un hueco, las llantas se frenan, pero el resto del cuerpo, por la física y el centro de gravedad donde está, yo salgo volando por encima de la patineta”, explicó Rojas.

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Al caer, el cuerpo activa de manera instintiva un mecanismo de protección: intentar apoyarse con las manos. Por eso, las lesiones más frecuentes encontradas en el estudio estuvieron relacionadas con los miembros superiores.

Entre las fracturas identificadas están las del radio, uno de los huesos del antebrazo, además de lesiones en el codo, la muñeca, las manos y el húmero, que corresponde al hueso del brazo.

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¿A qué velocidad pueden ocurrir estas lesiones?

El estudio no permitió establecer a qué velocidad circulaban los pacientes antes de accidentarse, debido a que esa información depende del relato de la persona después de llegar al hospital.

Sin embargo, Rojas señaló que los especialistas pueden identificar determinados tipos de fracturas asociadas con impactos de alta energía. En el grupo analizado encontraron lesiones de ese tipo.

“Uno sabe que una fractura estallada en varios pedazos no ocurre a 5 kilómetros por hora”, explicó el ortopedista, quien estimó que algunos de los pacientes debían desplazarse a velocidades de 25 o 30 km/h o más para producir ese tipo de lesiones.

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El estudio también encontró que dos terceras partes de los pacientes eran hombres y que la edad promedio era de 35 años. Para Rojas, se trata de personas que están en plena edad productiva y que, en muchos casos, utilizan la patineta como medio de transporte para desplazarse hacia sus trabajos.

Además de las fracturas, el especialista señaló que el 5 % de los pacientes tuvo algún tipo de trauma craneoencefálico o lesión en la cabeza, mientras que hasta el 10 % presentó lesiones maxilofaciales.

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Rojas consideró que estos datos muestran que las patinetas son una alternativa de transporte útil, pero también tienen riesgos que deben ser considerados en materia de seguridad y regulación.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: