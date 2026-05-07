Primer caso sospechoso de hantavirus por contacto: OMS dice que "no es el siguiente COVID"

Una azafata del vuelo donde viajó la mujer fallecida por hantavirus fue hospitalizada en Ámsterdam con síntomas y sometida a pruebas por un posible contagio por hantavirus.

Es considerada un potencial nuevo contagio tras haber estado en contacto con una de las tres personas fallecidas a raíz del brote en el crucero HM Hondius.

La azafata, originaria de la ciudad de Haarlem (Países Bajos), muestra síntomas leves y se encuentra internada y aislada en el centro médico UMC de la capital holandesa, según dijo el Ministerio de Sanidad de este país.

La mujer había estado en contacto brevemente en Johannesburgo, Sudáfrica, con la mujer holandesa de 69 años que falleció a causa del hantavirus un día después.



"Debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle abordar el avión", dijo la aerolínea KLM en un comunicado, donde también precisó que se trataba del vuelo KL592.

"Como medida de precaución, el Servicio de Salud Pública está informando a todos los pasajeros que se encontraban a bordo de este vuelo. El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) indica que existen indicios de que el hantavirus en cuestión (variante andina) puede transmitirse de persona a persona, pero que esto ocurre muy raramente", añadió la aerolínea.

Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que el hantavirus "no es el siguiente Covid" pero que es "una enfermedad grave".

La OMS asegura que el hantavirus "no es el siguiente Covid" pero que es "una enfermedad grave", Maria Van Kerkhove, Epidemióloga de la Organización Mundial de la Salud. #VocesySonidos pic.twitter.com/fIZEnUIhwJ — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 7, 2026

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Treinta pasajeros que viajaban a bordo del crucero HM Hondius desembarcaron en la isla de Santa Elena el pasado 24 abril, días después de producirse la primera muerte a bordo por el primer brote de hantavirus, y están siendo rastreados para detectar si pudieron producirse contagios adicionales.

La compañía operadora del barco, Oceanwide Expeditions, confirmó este jueves que los 30 pasajeros bajaron del crucero en el territorio insular británico de ultramar en esa fecha.

"Esa cifra incluía el cuerpo del pasajero que murió a bordo del MV Hondius el 11 de abril", considerado la primera víctima mortal del brote tras experimentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve, según precisó la firma en un comunicado.

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Entre ellos también estaba la mujer holandesa de 69 años, esposa del fallecido, y que murió a su vez el 26 de abril en Johannesburgo tras tomar un vuelo hasta allí desde Santa Elena y tratar sin éxito de embarcar en otro avión hacia Ámsterdam.

El tercer deceso relacionado con ese brote fue el de una segunda pasajera, fallecida a bordo el 2 de mayo.

"Estamos trabajando para obtener los datos de todos los pasajeros y la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del buque MV Hondius desde el 20 de marzo", dijo la operadora, que añadió que continúa "en cooperación estrecha" con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las autoridades neerlandesas y las embajadas de los países de origen de los pasajeros.

Hasta la fecha no se había informado sobre esta parada que realizaron en Santa Elena más pasajeros del barco además de la mujer neerlandesa acompañando el cuerpo de su marido.

Suiza confirmó el miércoles un contagio en ese país que afecta a un pasajero que viajó en el crucero y retornó a su país a finales de abril, y que podría ser uno de los que desembarcó en Santa Elena.