Hantavirus en crucero: expertos viajan a la ciudad de donde zarpó el barco para analizar roedores

Argentina enviará expertos a Ushuaia, la ciudad patagónica de donde zarpó el crucero que contiene un foco de hantavirus, para analizar roedores en busca de la "posible presencia del virus" que hasta el momento no ha sido registrado en la región, informó el miércoles el ministerio de Salud.

Equipos técnicos viajarán a la capital de la provincia de Tierra del Fuego en el extremo sur de Argentina, "para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales", detalló el comunicado.

No se ha confirmado que los casos registrados en el barco se hayan infectado en Argentina "y Tierra del Fuego no ha reportado casos de hantavirus desde que se inició la notificación obligatoria del evento en 1996", aclaró.

Hantavirus Foto: ChatGPT

Cepa Andes

Las autoridades argentinas recordaron que hasta el momento se han confirmado en el crucero ocho personas contagiadas -tres de ellas fallecidas- por una variante de la cepa Andes, que solo presenta antecedentes de circulación en las sureñas provincias argentinas de Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile.



Argentina dijo que "colabora de manera activa con los organismos internacionales que intervienen y con todos los países involucrados para contener el brote y garantizar un adecuado manejo de los casos".

El Gobierno argentino afirmó que hasta el momento no se identificaron en el país casos asociados al brote en el crucero y que equipos técnicos se trasladarán a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores y detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales.

Está previsto que el MV Hondius atraque el próximo sábado en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife, España), desde donde los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles trasladados a un hospital militar en Madrid, donde pasarán una cuarentena.