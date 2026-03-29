¿Qué es el VPH y cómo prevenirlo? Claves para detectarlo a tiempo

El Virus del Papiloma Humano (VPH) sigue siendo uno de los principales retos en materia de salud sexual, no solo por su alta frecuencia, sino porque suele avanzar sin generar síntomas.

Esta combinación lo convierte en una infección silenciosa, pero también en una de las más prevenibles cuando se cuenta con información y acceso a servicios de salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas sexualmente activas tendrá contacto con el VPH en algún momento de su vida. Sin embargo, en muchos casos, el sistema inmunológico logra eliminar el virus sin causar complicaciones. El problema surge cuando se trata de tipos de alto riesgo que pueden desencadenar enfermedades como el cáncer de cuello uterino.

Cáncer de cuello uterino. Foto: Freepik

Un virus común, pero poco visible

El VPH agrupa más de 200 variantes. Algunas pueden generar verrugas genitales, mientras que otras están asociadas a alteraciones celulares que, con el tiempo, podrían evolucionar a cáncer. Lo complejo es que, en la mayoría de los casos, no hay síntomas que alerten sobre su presencia.



Esto implica que muchas personas pueden vivir con el virus sin saberlo, lo que refuerza la importancia de los controles médicos periódicos. Pruebas como la citología y el test de ADN para VPH permiten detectar a tiempo cualquier cambio y actuar de forma oportuna.



La importancia de actuar antes de los síntomas

A diferencia de otras enfermedades, en el caso del VPH la prevención no depende de sentir molestias. Por eso, los expertos insisten en adoptar medidas de cuidado incluso cuando no hay señales visibles.

En este sentido, Tatiana Gómez, asesora científica de Profamilia, destaca que la información es clave para tomar decisiones acertadas:

“Hablar de VPH también es hablar de prevención y de autocuidado. Cuando las personas cuentan con información clara y acceso a herramientas como la vacunación y las pruebas de detección temprana, pueden tomar decisiones informadas sobre su salud y actuar a tiempo para prevenir complicaciones como el cáncer de cuello uterino”.

Cáncer de cuello uterino. Foto: Freepik

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Vacunación, controles y protección

Entre las principales estrategias para reducir el impacto del VPH está la vacunación, considerada una de las medidas más eficaces para prevenir los tipos de mayor riesgo. A esto se suma el uso del preservativo, que disminuye la probabilidad de transmisión, y la realización de chequeos médicos de forma regular.

En mujeres, el seguimiento incluye exámenes ginecológicos y pruebas de tamizaje. En hombres, la detección puede realizarse mediante evaluaciones clínicas y revisiones físicas por parte de profesionales de la salud.

Con el objetivo de ampliar el acceso a estos servicios, Profamilia lanzó en 2025 el programa “¡Primero Tú! Prevención de Cáncer de Cuello Uterino”, enfocado en la detección temprana y el acompañamiento a pacientes.

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Los resultados reflejan avances importantes: más de 62.000 pruebas de ADN para VPH realizadas, más de 9.000 casos positivos identificados con seguimiento oportuno, 45.701 citologías practicadas —de las cuales el 90 % no presentaron anomalías—, 15.502 biopsias realizadas y más de 13.000 vacunas aplicadas.

Estas cifras evidencian el impacto de facilitar el acceso a servicios de salud y reforzar la educación sobre el virus.



Un cáncer que sí se puede prevenir

El cáncer de cuello uterino es uno de los pocos tipos de cáncer que puede prevenirse de manera efectiva si se combinan tres elementos clave: información, vacunación y controles periódicos.

En fechas como el Día Internacional de Concientización sobre el VPH y el Día Mundial contra el Cáncer de Cuello Uterino, se refuerza el llamado a la acción para que más personas accedan a pruebas, se vacunen y adopten hábitos de autocuidado.

En palabras de Tatiana Gómez, “la prevención está al alcance de las personas cuando existen herramientas claras y accesibles”. Un mensaje que resume la importancia de no esperar a que aparezcan síntomas, sino de actuar a tiempo para proteger la salud.