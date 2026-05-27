¿Qué les falta a las propuestas de salud de los candidatos? Esto dice experto

La crisis del sistema de salud colombiano volvió a instalarse en el centro del debate político tras las propuestas presentadas por distintos candidatos presidenciales.

En medio de la discusión, el decano de la Facultad de Medicina de Universidad de Antioquia, Pablo Javier Patiño, hizo un llamado a abandonar la confrontación ideológica y construir un “acuerdo nacional” que permita enfrentar de manera técnica y estructural los problemas del sistema de salud.

En entrevista en Mañanas Blu 10:30, el académico aseguró que una de las principales debilidades de las propuestas de campaña es la idea de que la crisis puede resolverse rápidamente. “El problema del sistema de salud es un sistema complejo, demasiado complejo, y eso no se resuelve con medidas de choque”, afirmó Patiño, quien además advirtió que resulta “irrealizable” prometer soluciones definitivas en los primeros meses de Gobierno.

Para el decano, la discusión sobre la salud pública en Colombia ha estado excesivamente marcada por la polarización política. En ese sentido, insistió en que el país necesita “un acuerdo nacional por la vida y la salud de toda la población”, algo que, según él, no aparece claramente en ninguna de las propuestas analizadas. “Creo que hay que deponer esa situación de confrontación política ideológica y encontrar mediadores en este proceso para llegar a ese acuerdo”, enfatizó.



Uno de los puntos más sensibles del debate es el manejo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mecanismo mediante el cual el Estado financia la atención en salud de los ciudadanos. Sobre este tema, Patiño señaló que el país enfrenta un problema de falta de información confiable y suficiente para tomar decisiones técnicas. “Desde uno y otro bando se propone que la UPC no es adecuada, otros dicen que sí. Yo creo que precisamente debemos definir esa posibilidad de tener una UPC que dé respuesta a las necesidades de toda la población”, explicó.

El académico insistió en que las decisiones sobre financiación del sistema no deberían responder a intereses políticos, sino a análisis técnicos respaldados en datos sólidos. “Lo que más falta es información, datos suficientes para tomar una decisión que no sea política, sino una decisión esencialmente técnica”, sostuvo.

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la entrega de medicamentos, una de las principales quejas de los usuarios del sistema de salud. Frente a propuestas como la de llevar farmacias a los barrios para facilitar la distribución de medicinas, Patiño consideró que la iniciativa podría funcionar, aunque advirtió que requeriría un sistema de salud verdaderamente integrado y un proceso de implementación a mediano o largo plazo.

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Asimismo, señaló que el país aún desconoce con precisión cuáles son las necesidades reales de medicamentos esenciales y de tratamientos de alta complejidad. “El sistema no tiene suficiente información”, aseguró. Además, planteó la necesidad de fortalecer alianzas con farmacéuticas internacionales mientras Colombia avanza hacia una mayor “soberanía farmacéutica”.

Finalmente, el decano advirtió que ningún sistema de salud en el mundo está en capacidad de cubrir ilimitadamente los costos de las tecnologías médicas más recientes. Por ello, insistió en la importancia de desarrollar capacidades científicas y tecnológicas propias que permitan reducir costos y ampliar el acceso a tratamientos.