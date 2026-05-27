Fomag mantiene problemas de acceso y sostenibilidad financiera: Así Vamos en Salud

El nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) aún enfrenta problemas estructurales relacionados con el acceso a los servicios y la sostenibilidad financiera, según un informe presentado por el centro de pensamiento Así Vamos en Salud.

De acuerdo con el boletín, durante 2025 el Fomag ejecutó 4,11 billones de pesos en pagos de salud, pese a haber recaudado 3,66 billones, lo que generó un faltante cercano a los 449.000 millones de pesos. Además, el patrimonio del fondo pasó de ser positivo en 2021 a registrar un saldo negativo cercano a 3 billones de pesos en 2025.

El análisis también advierte una reducción significativa en la red prestadora de servicios desde la implementación del nuevo modelo en mayo de 2024. Según el documento, el número de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) cayó cerca de un 84 %, mientras que las sedes disminuyeron alrededor de un 90 %, situación que podría afectar especialmente a las regiones apartadas.

El informe señala además que persisten inequidades territoriales en la prestación de los servicios. Mientras ciudades como Bogotá concentran la mayor parte de afiliados y oferta de atención, las zonas rurales y dispersas continúan enfrentando barreras para acceder oportunamente a consultas y tratamientos.



Entre los principales problemas de salud identificados en la población afiliada están los trastornos de la voz, las enfermedades osteomusculares y los problemas de salud mental. En materia de mortalidad, predominan los tumores y las enfermedades cardiovasculares.

El documento también indica que las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias continúan en niveles elevados. Aunque en 2025 hubo una leve disminución frente al año anterior, la tasa de inconformidad del magisterio sigue por encima del promedio nacional.

Finalmente, Así Vamos en Salud hizo un llamado a fortalecer la planeación territorial de la red de atención, mejorar los sistemas de información y adoptar medidas para responder a las quejas de los afiliados del sistema de salud del magisterio.