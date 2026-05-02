Supersalud abre investigación al FOMAG por posibles irregularidades tras denuncias de los maestros

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó la apertura de una actuación especial de inspección y vigilancia sobre el modelo de salud del magisterio (FOMAG), con el objetivo de revisar su funcionamiento, la prestación de servicios y el manejo de los recursos.

La decisión fue adoptada por el superintendente Daniel Quintero Calle, en respuesta a una solicitud del presidente Gustavo Petro, quien pidió verificar posibles irregularidades dentro del sistema.

La investigación tendrá carácter prioritario e incluirá una revisión integral de aspectos clave, como la contratación, la red de servicios, la entrega de medicamentos, las autorizaciones médicas, la atención de quejas y el flujo de recursos destinados a docentes, pensionados y sus beneficiarios.

Además, la Supersalud evaluará el papel de los distintos actores que participan en la operación del modelo, entre ellos la Fiduprevisora, así como prestadores de servicios de salud, operadores y gestores farmacéuticos.



“Se dispone la revisión de los distintos actores que intervienen en la operación del sistema, entre ellos Fiduprevisora S. A., en su calidad de administradora de los recursos del Fondo, así como operadores, prestadores de servicios de salud, gestores farmacéuticos, interventorías y demás entidades vinculadas”, se lee en el documento.

De acuerdo con lo informado, dentro de las acciones previstas está la elaboración de una matriz de riesgos, la identificación de posibles responsables y el eventual traslado de hallazgos a organismos de control como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Esta decisión se da en medio de denuncias sobre presuntas irregularidades en el sistema de salud del magisterio, que actualmente atiende a cientos de miles de afiliados en el país.