Así será la inspección de la Supersalud al FOMAG sobre cambios ordenados por el gobierno en 2024

Luego de que el presidente Gustavo Petro le ordenara al superintendente de Salud, Daniel Quintero, una lista con los nombres de los funcionarios implicados en hechos de corrupción dentro del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la Superintendencia Nacional de Salud anunció el inicio de una auditoría integral, con el objetivo de revisar el manejo de los recursos destinados a la atención en salud de más de 800.000 docentes y sus familias en el país.

El superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, explicó que este proceso se desarrollará por fases y tendrá un primer corte de resultados en un plazo de entre 10 y 12 días. En esta etapa inicial se analizarán contratos, esquemas de supervisión y denuncias relacionadas con presuntos hechos de corrupción.

Entre los hallazgos preliminares que motivaron la auditoría se encuentran posibles sobrecostos en la prestación de servicios, con pagos que, según las alertas, podrían superar hasta tres veces los valores habituales. Además, se investigan casos atípicos, como la realización de múltiples procedimientos médicos a un mismo paciente en un solo día.

Cabe destacar que el superintendente Daniel Quintero aseguró que, aunque por la naturaleza exceptuada que tiene el FOMAG desde la Superintendencia no es posible realizar una intervención, la entidad sí tiene la obligación legal de ejercer inspección, vigilancia y control tanto sobre el Fondo como sobre la Fiduprevisora, que actúa como administradora de los recursos y ejecutora de este programa. Por ello, se indagará sobre denuncias por presuntas coimas a IPS y personas por pago de cartera, así como por presuntos malos manejos de los sistemas de información, tanto en el nuevo modelo, implementado desde mayo de 2024 por orden del Gobierno, como en el sistema anterior.



“Yo no vine a proteger ni a funcionarios de este Gobierno ni de ningún gobierno. Yo vengo a que se cumpla la ley. Y si detectamos y descubrimos, y hay indicios, de que interventores estarían cobrando coimas, por ejemplo, nos vamos a llevar ante las autoridades”, señaló Quintero.

Además, la Supersalud también advirtió sobre un aumento significativo en las quejas de los usuarios, especialmente por la falta de entrega de medicamentos, lo que ha intensificado la preocupación por la calidad del servicio en este régimen especial.

El proceso incluirá la revisión de varios periodos del sistema, así como el análisis del tránsito entre el modelo anterior y el nuevo esquema de atención, con el fin de identificar las fallas que han impedido su correcta implementación.

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“El presidente, cuando dijo que hay que cambiar el FOMAG, dijo: hay una red de corrupción, hay unos intermediarios y hay unos prestadores que montaron un negocio a costa de la salud de los trabajadores. ¿Qué tanto de eso cambió? Lamentablemente, las noticias que tenemos es que no mucho, que siguió el mismo modelo, que ha habido enemigos de la implementación del modelo incluso dentro de Fiduprevisora, que incluso han boicoteado el proceso para que no pueda avanzar. Pero también afuera, los contratistas o los intermediarios que había antes por regiones aparentemente también han creado estrategias para boicotear el modelo del sistema de salud, en especial ahora que estamos en elecciones”, aseguró el superintendente.

Finalmente, la Supersalud señaló que esta auditoría incorporará herramientas de inteligencia artificial para cruzar grandes volúmenes de datos y detectar posibles irregularidades, en medio de la crisis que enfrenta el sistema de salud de los maestros en Colombia.

