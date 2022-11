Reporte de ocupación de UCI no cuadra con el de MinSalud, dice SuperSalud

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, habló en Mañanas BLU sobre el manejo de las UCI en Colombia.

“La Superintendencia estaba haciendo una radiografía rigurosa de cómo estaba la ocupación de estas camas de Unidad de Cuidado Intensivo en cada territorio. Lo que encontramos fue una inconsistencia, una diferencia muy grande entre lo que le reportan al Ministerio y lo que nos estaban reportando a nosotros”, declaró.

“Cuando yo hago el cuadro comparativo, cuando lo hacemos en la Superintendencia, encontramos que en el reporte del Ministerio aparecían 279 UCI ocupadas con paciente COVID-19. Y en el reporte que le llega a la Superintendencia, que supuestamente debería ser igual porque es la misma fuente, a nosotros solo nos reportan 169 camas”, agregó.

De acuerdo con el funcionario, una noche en UCI puede costarle al sistema de salud entre un $ 1.700.000 y $ 2.500.000, de acuerdo con la medicación que reciba el paciente. “Eso vale la estancia de un paciente de UCI en promedio”, sostuvo.

Aristizábal dijo que en caso de constatarse irregularidades, como por ejemplo que se deje a pacientes más tiempo del necesario para cobrar mayores sumas, se ejecutarán son severidad las sanciones del caso.

El superintendente no descartó que también es probable que haya centros asistenciales que no estén reportando camas de UCI para no ponerlas al servicio del sistema de salud público.

Escuche al superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, en entrevista con Mañanas BLU: