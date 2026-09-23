¿Se le reseca la piel? Este es el error más común que podría estar empeorando la resequedad

La resequedad en la piel no siempre aparece de manera repentina. En algunos casos, comienza con señales que pueden pasar desapercibidas, como una sensación de tirantez después del baño, una textura diferente al tocar brazos o piernas o pequeñas zonas blanquecinas que aparecen sobre la superficie.

Uno de los hábitos que puede favorecer que esta situación se mantenga es esperar a que la piel esté visiblemente seca para empezar a hidratarla. El cuidado corporal, al igual que ocurre con el rostro, requiere constancia y no debería limitarse a los momentos en que aparecen molestias.

Las condiciones del entorno también pueden influir. En Colombia, las autoridades meteorológicas han advertido durante 2026 sobre el fortalecimiento de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, escenario que puede estar acompañado de temperaturas elevadas y cambios en la humedad ambiental.

En ese contexto, la piel puede enfrentarse a condiciones que favorecen una mayor pérdida de agua, especialmente si a esto se suman exposición al sol, viento, contaminación, frío o hábitos inadecuados de hidratación.



Así debe cuidar su piel de quemaduras IA Freepik

Estas son las señales que pueden advertir resequedad

La piel cumple una función de protección frente al ambiente y cuenta con una barrera que ayuda a conservar la humedad. Cuando esta función se altera, pueden aparecer diferentes manifestaciones que no necesariamente comienzan con una molestia intensa.

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Melissa Kallmann, directora médica de Bayer de Consumer Health para la Región Andina, explicó que existen varias señales a las que se debe prestar atención.

Aunque la resequedad puede no generar una molestia evidente desde el primer momento, existen señales que permiten identificarla indicó

Entre ellas mencionó la sensación de tirantez, la aspereza, las pequeñas líneas que pueden hacerse visibles sobre la piel, la descamación fina, la picazón y el enrojecimiento.

Reconocer estos cambios permite prestar atención al estado de la piel antes de que la resequedad se vuelva más evidente.

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El cuidado corporal no termina en la ducha

Una rutina de cuidado de la piel no tiene que concentrarse exclusivamente en el rostro. Las piernas, brazos, manos, espalda y demás zonas del cuerpo también están expuestas diariamente a factores externos.

Después de la limpieza, uno de los momentos clave es la hidratación. Incorporar de manera habitual un producto corporal con propiedades hidratantes puede ayudar a mantener la piel y su barrera en mejores condiciones.

Bodycare. Foto: Magnific

La recomendación cobra especial importancia cuando existen factores ambientales que pueden favorecer la pérdida de agua. En lugar de aplicar productos únicamente cuando la piel ya está áspera o descamada, la hidratación puede convertirse en un paso habitual de la rutina.

Este cambio también explica por qué el concepto de bodycare ha comenzado a ganar espacio: se trata de llevar al resto del cuerpo algunos de los hábitos que durante años estuvieron asociados principalmente al skincare facial.

¿Qué pasa después de hacer ejercicio?

El entrenamiento es otro momento que requiere atención. La actividad física puede aumentar la sudoración y, cuando se realiza al aire libre, también implica una exposición adicional al sol y a las condiciones del ambiente.

Por ello, después de practicar deporte conviene realizar la limpieza corporal y continuar con la hidratación. También es importante prestar atención a las zonas que estuvieron expuestas directamente al sol y utilizar protección solar cuando corresponda.

Permanecer durante mucho tiempo con ropa deportiva húmeda por el sudor tampoco es una práctica recomendable dentro de una rutina de cuidado corporal. Cambiarse y limpiar la piel después de entrenar permite retomar las condiciones habituales de higiene e hidratación.

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La hidratación de la piel no depende únicamente de las cremas o productos utilizados externamente. Mantener una adecuada ingesta de agua y una alimentación equilibrada forma parte del cuidado general del organismo.

Además del ambiente y los hábitos diarios, existen otros factores relacionados con la aparición de piel seca, entre ellos el envejecimiento, algunas enfermedades y las dietas restrictivas.

Por esta razón, una rutina de cuidado corporal debe entenderse como un conjunto de hábitos y no como la aplicación ocasional de un producto.

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Ingredientes que puede revisar al elegir un producto

La formulación también puede ser un aspecto importante al momento de escoger productos para la piel. Entre los ingredientes utilizados en productos destinados a la hidratación corporal se encuentran la glicerina, las ceramidas, la manteca de karité, el aceite de argán y la provitamina B5.

Estos componentes pueden contribuir a la humectación y al mantenimiento de la función de la barrera cutánea, dependiendo de la formulación específica.

También es posible revisar el etiquetado y optar por alternativas sin colorantes ni fragancias si se busca limitar la exposición a estos componentes, particularmente en pieles que pueden ser susceptibles a irritaciones.

El cuidado de la piel corporal, finalmente, no tiene que convertirse en una rutina complicada. La limpieza adecuada, la hidratación constante, la protección frente al sol y la atención a los cambios que presenta la piel son medidas que pueden incorporarse al día a día y adaptarse a las necesidades de cada persona.