“Las dietas no son milagrosas”: experta alerta por recomendaciones virales para bajar de peso

Un video en TikTok o Instagram que promete bajar varios kilos en pocos días puede resultar atractivo para quienes buscan cambiar rápidamente su apariencia. Sin embargo, un estudio de la Universidad Manuela Beltrán sobre dietas difundidas en redes sociales encontró que el 66 % de los participantes había practicado alguna de estas tendencias, una conducta especialmente frecuente entre los jóvenes.

En entrevista con Mañanas Blu, Caroline Espitaleta, magíster en Salud Pública de la UMB, explicó que uno de los principales problemas surge cuando una recomendación vista en internet se aplica sin conocer las condiciones particulares de cada persona.

“¿Por qué le creen a cualquier persona que dice que una dieta le va a bajar cinco, seis, siete u ocho kilos en una semana? Cuando sabemos que pueden presentarse ciertos riesgos”, señaló.

¿Funciona el ayuno intermitente para bajar de peso?

Entre las dietas consultadas por el estudio, el ayuno intermitente fue la más conocida, con un 64,8 %, seguida de las dietas detox, con 38,9 %; los regímenes basados en jugos, con 33,3 %, y la dieta keto, con 32,1 %.



Durante su intervención, la entrevistada explicó que: "El ayuno intermitente fue el rey de estas dietas. Ellos decían: ‘yo utilizo ayuno intermitente porque voy a la fija, sé que voy a bajar de peso".

Sin embargo, la experta insistió en que una misma dieta no funciona de igual manera para todas las personas. En el caso del ayuno intermitente, el estudio advierte que, aunque puede tener beneficios metabólicos para algunas personas, hacerlo sin orientación profesional puede provocar hipoglucemia, mareos y dificultades para concentrarse y, en determinados casos, favorecer episodios posteriores de sobrealimentación.

Dietas en redes sociales. Foto: Santo Tomás Chile.

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Verse más delgado, una de las principales motivaciones

La investigación también encontró que el 44 % de los participantes dijo seguir un régimen alimenticio para verse más delgado. Otro 28 % mencionó la falta de tiempo, el 20 % la rapidez para acceder a información y el 8 % la opinión de otras personas.

Para Espitaleta, este escenario cobra especial importancia entre los jóvenes por la exposición constante a contenidos relacionados con la imagen corporal y los estándares de belleza.

“Son más susceptibles a lo que diga el resto de la gente (...) entonces se ponen a hacer dietas que ellos no consultan con personal de salud”, explicó.

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¿Cómo identificar una recomendación dudosa en redes?

La experta recomendó desconfiar de contenidos que prometan resultados rápidos o prácticamente milagrosos, especialmente cuando aseguran una pérdida elevada de peso en pocos días, ofrecen adelgazar sin actividad física o condicionan los resultados a la compra de algún producto.

“Las dietas no son milagrosas. Si yo veo algo demasiado irreal, por ejemplo: ‘vas a bajar cinco kilos en una semana’, ‘vas a perder grasa sin hacer ejercicio’ o ‘vas a adelgazar mientras estás durmiendo’, tengo que desconfiar”, aseguró.

La especialista también aconsejó revisar quién está detrás de la recomendación y si la información cuenta con sustento científico, pues las necesidades nutricionales, el metabolismo y las condiciones de salud varían de una persona a otra.

La investigación de la Universidad Manuela Beltrán encontró, además, que Instagram fue la principal red utilizada por los encuestados, con 47,5 %, seguida por TikTok con 28,4 %, lo que muestra el peso que tienen estas plataformas en la forma como muchas personas acceden actualmente a información sobre alimentación.

Escuche la entrevista completa aquí: