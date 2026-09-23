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El anuncio de la OMS para impulsar el desarrollo de anticonceptivos masculinos

La OMS actualizó sus directrices de anticoncepción con nuevas opciones femeninas e impulsará métodos para hombres para equilibrar la responsabilidad.

Anticonceptivos
Anticonceptivos.
Foto: Unsplash
Por: EFE
|
Actualizado: 23 de sept, 2026

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido nuevas recomendaciones sobre anticonceptivos para mujeres, y anunció su intención de impulsar las herramientas de contracepción masculina, a pocos días de que se celebre, este 26 de septiembre, el Día Mundial de la Contracepción.

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Entre las nuevas directrices, la OMS incluye la recomendación de usar mifepristona como medicamento anticonceptivo de emergencia, "lo antes posible y dentro de los cinco días posteriores a una relación sexual sin protección".

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Además respalda el uso de implantes subcutáneos de etonogestrel durante un periodo máximo de cinco años.

También ha decidido respaldar un uso "más flexible" de la píldora combinada, apoyando tanto su consumo cíclico tradicional como un uso "continuado" durante un periodo máximo de un año o uno "prolongado" (con pausas pautadas) de hasta seis meses.

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AFP

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Por otro lado, la OMS declinó incluir en su lista de recomendaciones varias píldoras que contienen quinestrol, y reclamó investigaciones de alta calidad sobre el ormeloxifeno.

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En cuanto a la contracepción masculina, subrayó que está elaborando sus primeras directrices para definir qué características deben ofrecer idealmente estos futuros productos y proporcionar a investigadores y desarrolladores orientaciones más claras.

Señaló que alrededor de un 30 % de las parejas ya depende de métodos anticonceptivos masculinos "pese a las limitadas opciones disponibles actualmente", por lo que ampliar las posibilidades podría "mejorar la equidad y permitir un mayor reparto de la responsabilidad".

En vísperas de la jornada mundial de concienciación, la OMS recordó que 164 millones de mujeres que desean retrasar o evitar un embarazo no pueden utilizar anticonceptivos, lo que pone de manifiesto la necesidad de mejorar el acceso y las opciones posibles.

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"Todas las personas deberían poder encontrar un método que sea seguro, eficaz y adecuado para ellas", concluyó la agencia sanitaria.

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