Se puede abrir economía, pero se debe hacer programa masivo de pruebas: experto

El COVID-19 sigue sumando casos de contagio en el país a grandes cifras, este sábado, en el reporte más reciente del INS y del Ministerio de Salud dio a conocer que ya son 48.746 las personas en Colombia contagiadas con COVID-19, 1.592 han fallecido y 19.426 se han recuperado del virus.

El doctor Jaime Ordóñez Molina, especialista en epidemiología, habló en Sala de Prensa BLU sobre lo que se debe hacer en Colombia para continuar controlando el coronavirus.

Publicidad

"Se deben hacer programas masivos de pruebas, en una pandemia el tiempo no es lo más importante, es lo único importante, por eso hay que actuar rápido”, aseguró.

Según Ordóñez, la preocupación no debe estar puesta en las personas infectadas, sino en quienes mueren, por la emergencia en los centros de salud que esto podría producir.

“En términos generales, a mí no me preocupa que la gente se infecte, me preocupa que la gente se muera. El problema es que si se enferman muchos al tiempo se bloquean los servicios de salud", explicó.

Publicidad

Además, manifestó que la economía podría se podría seguir reabriendo como se ha hecho en distintos sectores,

pero esto debe ir de la mano de “un programa masivo de pruebas”.

Vea también:

“Si las condiciones no cambian, en agosto esto va a estar más complicado", afirmó.

Publicidad

Escuche aquí la entrevista completa en Sala de Prensa BLU: