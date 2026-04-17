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Blu Radio  / Salud  / ¿Se puede proteger la piel de la cara sin vitamina C?

¿Se puede proteger la piel de la cara sin vitamina C?

Cada vez más personas tienen rutinas para cuidar la piel de su rostro ante la exposición de la contaminación, luz de las pantallas, estrés y más.

cuidado de la piel cara.jpg
Foto: referencia, ImageFX
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de abr, 2026

En medio de rutinas marcadas por la exposición constante a pantallas, la contaminación y el estrés, la piel del rostro enfrenta un desafío silencioso pero persistente. Por eso muchos se preguntan si solo se puede cuidar con la vitamina C, pues algunos son alérgicos.

Según estudios, a nivel global, el 78 % de las personas afirma tener piel sensible. En este grupo, análisis han evidenciado hasta un 16 % más de estrés oxidativo frente a condiciones ambientales actuales, lo que hace que la piel reaccione con mayor facilidad, se irrite más rápido y pierda resistencia frente a agresores externos.

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Este fenómeno, conocido como “piel estresada”, no responde únicamente a una condición genética. Por el contrario, es el resultado acumulado de hábitos y factores del entorno que deterioran progresivamente la salud cutánea. Sus señales más comunes incluyen pérdida de luminosidad, resequedad, enrojecimiento, ardor y una reacción más intensa a productos que antes eran bien tolerados.

Durante años, la vitamina C ha sido considerada uno de los antioxidantes más efectivos para combatir estos efectos. Sin embargo, no siempre es bien tolerada por pieles sensibles, lo que ha llevado a la búsqueda de alternativas igual de eficaces, pero más suaves.

Mujer aplicándose un sérum en el rostro
Estos son los beneficios en el rostro.
Foto: Freepik

En ese contexto, la tecnología Gallic-AOX Power, que integra ácido gálico y vitamina E ha demostrado ser capaz de neutralizar el daño causado por la contaminación, el estrés y la luz azul, al tiempo que mantiene la hidratación y fortalece la barrera cutánea sin generar irritación.

No es lo mismo la piel en el día que en la noche

Durante el día, los sérums con ingredientes como niacinamida y ácido hialurónico actúan como escudo frente a agresores externos, ayudando a mantener el equilibrio cutáneo. En la noche, fórmulas con pro-vitamina B5, cica y bifida ferment trabajan en la reparación del daño acumulado, acelerando la recuperación de la barrera.

Los resultados también han sido medidos. En pruebas clínicas con más de 900 pacientes, el uso constante de este tipo de sistemas antioxidantes se ha asociado con una piel hasta siete veces más resistente frente a factores diarios, además de mejoras visibles en hidratación y apariencia en pocos días.

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