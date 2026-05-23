Secretaría de Salud mantiene vigilancia en Bogotá frente al brote de Ébola en África

La Secretaría de Salud de Bogotá aseguró que mantiene activo el monitoreo epidemiológico y los protocolos de vigilancia sanitaria frente al brote del virus del Ébola Bundibugyo reportado en la República Democrática del Congo y Uganda, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.

Según la Secretaría, aunque el brote ha generado alerta global por tratarse de una variante poco frecuente del virus, el riesgo actual para la capital continúa siendo bajo y no existen restricciones para viajeros, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS.

La enfermedad por el virus del Ébola es una infección zoonótica grave que inicialmente se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos frugívoros, y posteriormente puede propagarse entre personas mediante contacto con fluidos corporales o superficies contaminadas.

Desde el Distrito señalaron que el brote actual preocupa especialmente porque corresponde a la variante Bundibugyo, para la cual actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos aprobados. De acuerdo con cifras entregadas por el Ministerio de Salud de la República Democrática del Congo, ya se registran más de 650 casos sospechosos y al menos 160 muertes por este virus.



El subsecretario de Salud Pública de Bogotá, Julián Fernández, aseguró que la ciudad mantiene fortalecidas las capacidades de respuesta del sistema de salud.

“En Bogotá estamos fortaleciendo la vigilancia epidemiológica y las capacidades de respuesta del sistema de salud. Hoy el riesgo para la ciudad es bajo, pero seguimos monitoreando permanentemente la evolución internacional del brote y fortaleciendo las capacidades de preparación y respuesta”, afirmó Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública.

Además, explicó que, aunque Bogotá no tiene vuelos directos desde África, sí existen conexiones indirectas a través de ciudades como Madrid, París, Estambul y Addis Abeba, razón por la cual se mantienen protocolos de vigilancia en el Aeropuerto El Dorado para viajeros provenientes de estas zonas de riesgo.

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Actualmente, en Bogotá se adelantan acciones de preparación institucional, entre ellas la actualización del plan distrital de respuesta frente al Ébola, capacitaciones al personal médico y fortalecimiento del uso de elementos de protección personal.