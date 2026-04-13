Sindicato Asocopservir rechaza decisión de convertir Drogas La Rebaja en puestos de salud

Ante la decisión del presidente Gustavo Petro de convertir las droguerías La Rebaja en puestos de salud, el sindicato Asocopservir rechazó la medida al considerar que desconoce los contratos vigentes, compromete los recursos de Copservir y afecta a más de 5.300 trabajadores, además de haberse tomado sin la aprobación de los asociados.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, la organización señaló que funcionarios del Gobierno habrían intervenido de manera arbitraria en los establecimientos, argumentando la propiedad estatal de la cadena, lo que —según el sindicato— ignora el contrato de preposición que regula la administración de estos puntos por parte de la cooperativa. Asimismo, cuestionaron al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por su participación en esta decisión.

Drogas La Rebaja. Foto: Google Maps

El sindicato recalcó que, si bien no se opone a los proyectos de salud pública, exige que se respeten las condiciones contractuales y los derechos de los trabajadores. En ese sentido, advirtió que el contrato vigente limita la operación de Copservir a la administración de establecimientos farmacéuticos, sin incluir la prestación de servicios médicos.

Además, denunciaron que no se ha reconocido la sustitución patronal para los empleados vinculados a la operación, lo que ha generado incertidumbre laboral. También señalaron que no se han planteado alternativas para garantizar la continuidad de la cooperativa en la administración del negocio retail.



Finalmente, Asocopservir indicó que considera que esto son abusos y no descartó emprender acciones en defensa de la cooperativa y de sus afiliados.