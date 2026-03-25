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Blu Radio  / Salud  / ¿Su hijo no rinde en clase? Podría ser un problema de visión y así puede detectarlo

¿Su hijo no rinde en clase? Podría ser un problema de visión y así puede detectarlo

Problemas de visión no detectados afectan el aprendizaje escolar; expertos recomiendan controles visuales y hábitos para cuidar la salud ocular.

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