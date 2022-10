Toque de queda es una medida extrema, no se puede paralizar el país: vicepresidenta

Culminó en la Vicepresidencia un encuentro del sector comercio con el Gobierno Nacional. Participaron gremios como la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios), Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), Grupo Éxito y Homecenter para evaluar medidas que mitiguen el impacto de esta fase de contención del coronavirus sobre el comercio en el país.

Luego de que los comerciantes rechazaran de frente la medida de varios mandatarios locales, que han decretado el toque de queda, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez habló en el mismo sentido, asegurando que el toque de queda es una medida extrema y dijo que el país no se puede paralizar tomando decisiones aceleradas como el cierre del aeropuerto.

“Hay mucha gente apostándole a medidas extremas que no son necesarias, no es necesario ni cerrar todo el transporte aéreo ni cerrar todo el transporte terrestre dentro del país ni cerrar todo el país. Porque si cerráramos todo el país, entraríamos en una situación de crisis, que lo que tenemos que hacer es evitarla, no estarla invitando”, manifestó la vicepresidenta.