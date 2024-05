No activar

Angustiantes audios de policías atacados en Cauca: "Me dieron, mi sargento, no me deje morir" Se conocieron audios de los policías arremetidos en Morales, Cauca. Estos fueron atacados por disidentes de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco. En los audios se pueden escuchar los momentos de angustia que vivieron.