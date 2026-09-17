Una de cada cinco muertes en Colombia es evitable con tratamientos ya existentes: Afidro

En el marco del AFI Summit 2026, en el que la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), celebró 70 años, su presidente ejecutivo Ignacio Gaitán Villegas reveló que el 20 % de las muertes en el país son evitables con tratamientos ya existentes. El hallazgo surgió de un estudio realizado junto con el Centro de Estudios en Protección Social y Economía de la Salud (PROESA) de la Universidad Icesi y la Fundación Valle del Lili en Colombia

Según Gaitán, el estudio evidencia que la innovación farmacéutica ya está disponible, pero no llega a tiempo a los pacientes por trabas regulatorias. "En Colombia, por temas regulatorios, se estaba tomando, más o menos, 5 años el que un medicamento innovador llegará a Colombia. Esto, lo único que afecta es al paciente", afirmó. Esta cantidad de tiempo contrasta con los estándares internacionales, donde ese proceso tarda entre 12 y 18 meses en promedio.

Para Gaitán, mientras más tiempo pasa entre el desarrollo de un tratamiento y su llegada al país, mayor es el impacto negativo sobre los pacientes que podrían beneficiarse de él. Muchas de las muertes que hoy se registran en Colombia, dijo, no son accidentales ni están fuera de control, sino que corresponden a casos clínicos para los que ya existe un tratamiento identificado, pero al que los pacientes no logran acceder a tiempo.

El reto del envejecimiento poblacional

Más allá de las deudas acumuladas en el sistema de salud durante los últimos cuatro años, Gaitán señaló que el gran debate de fondo es el envejecimiento de la población. Según explicó, la pirámide poblacional que sostenía al sistema de salud —con una base amplia de personas jóvenes y una punta reducida de adultos mayores— se está invirtiendo.

Se refirió al mismo estudio que AFIDRO realizó junto a PROESA. "Identificamos que en 10 años vamos a tener un promedio por la suma de los 60 años, y eso va a implicar que, evidentemente, el sistema de salud va tener mucha mayor presión". El directivo agregó que la expectativa de vida en Colombia ya se ubica cerca de los 77 años, por lo que el reto no es solo vivir más tiempo, sino con mejor calidad de vida, lo que exige un sistema de salud capaz de absorber ese impacto.

Salud en Colombia. Foto: imagen de archivo, UNAL.

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En el mismo sentido, Jessica Hassir, Medical Head de vacunas de GlaxoSmithKline (GSK), compañía biofarmacéutica global británica, coincidió en que Colombia atraviesa una transición demográfica. También se refirió a la pirámide poblacional. “Ahora, hay menos niños y niñas y adolescentes, y una punta que se ensancha para tener alrededor de 20 a 25 % de personas mayores a 60 años, a lo que va a ser el 2030. También hay datos importantes, y es que habrá 4 adultos mayores por cada niño menor a 5 años para el 2050".

Para Hassir, ese cambio obliga a transformar la manera en que el sistema de salud aborda la prevención, anticipándose a las enfermedades que se acumulan con la edad, como las cardiovasculares o la diabetes, y que sumadas a infecciones comprometen la capacidad funcional de las personas mayores y presionan aún más al sistema.

“Uno de los factores silentes en términos de la salud son las infecciones, la mirada que hoy estamos teniendo es cómo vemos la prevención y la inmunización en el impacto". Entre las enfermedades que menciona están la influenza, el neumococo, el herpes zóster, la tos ferina y el virus respiratorio sincitial. Hassir insistió en que la inmunización debe verse a lo largo de todo el curso de vida, según las necesidades de cada edad, y recomendó siempre consultar con los médicos tratantes para identificar esas necesidades a tiempo.