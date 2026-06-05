Una de cada siete mujeres nunca han experimentado el 'clímax': estas son las razones

Durante décadas, el orgasmo femenino fue un tema rodeado de silencios, mitos y desinformación. Sin embargo, los avances científicos han permitido comprender que alcanzar el clímax no solo está relacionado con el placer íntimo, sino también con aspectos fundamentales del bienestar físico y emocional.

Diversas investigaciones han demostrado que el orgasmo genera importantes beneficios para la salud.

Un estudio realizado por la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, reveló que durante este proceso se activan más de 30 regiones del cerebro al mismo tiempo.

Además, el organismo libera sustancias como oxitocina, dopamina, endorfinas y prolactina, neurotransmisores asociados con la reducción del estrés, la sensación de bienestar, el alivio del dolor y el fortalecimiento de las defensas del cuerpo.



A pesar de estos beneficios, millones de mujeres en el mundo nunca han experimentado un orgasmo. De acuerdo con reportes clínicos recopilados por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus), entre el 10 % y el 15 % de las mujeres jamás han alcanzado el clímax, una cifra que equivale aproximadamente a una de cada siete mujeres.

Blu Radio. Orgasmo. Foto: AFP

Las estadísticas también evidencian una diferencia importante en las relaciones heterosexuales. Según los datos citados, solo en el 65 % de los encuentros sexuales ambas personas llegan al orgasmo. En cerca del 30 % de los casos, únicamente el hombre alcanza el clímax, lo que refleja una brecha persistente en la experiencia sexual de muchas parejas.

Frente a esta realidad, especialistas coinciden en que uno de los factores más relevantes para el placer femenino es la estimulación adecuada del clítoris. María Fernanda Echavarría, líder de marca de Camtoyz, explicó que alrededor del 75 % de las mujeres requiere estimulación directa o indirecta de esta zona para alcanzar el orgasmo, por lo que la penetración, por sí sola, no siempre resulta suficiente.

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“La posibilidad de conocer el propio cuerpo y expresar abiertamente las preferencias sexuales puede transformar significativamente la experiencia íntima”, señaló la experta, quien destacó que el autoconocimiento y la comunicación en pareja son elementos determinantes para el disfrute sexual.

En ese contexto, durante los últimos años han surgido nuevas alternativas tecnológicas orientadas al bienestar íntimo femenino. Entre ellas se encuentran dispositivos diseñados para estimular diferentes zonas erógenas y facilitar la exploración personal. Según expertos, cuando existe una estimulación adecuada y un entorno cómodo, muchas mujeres pueden alcanzar altos niveles de excitación en períodos que oscilan entre los cinco y los 20 minutos.

Los vibradores, por ejemplo, se han convertido en una de las herramientas más utilizadas para la exploración sexual, ya que ofrecen distintos tipos de estimulación, tanto externa como interna, e incluso combinada. Esto permite que cada persona encuentre opciones ajustadas a sus necesidades y preferencias.

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Asimismo, los especialistas advierten que factores como la resequedad vaginal o las molestias durante las relaciones sexuales también pueden influir en la dificultad para alcanzar el orgasmo. En estos casos, productos como lubricantes pueden contribuir a mejorar la comodidad y reducir la fricción, favoreciendo una experiencia más satisfactoria.

No obstante, más allá de cualquier dispositivo o producto, los expertos coinciden en que la clave continúa siendo una sexualidad basada en la confianza, la comunicación y la ausencia de prejuicios. La construcción de una autoestima sexual saludable, junto con la exploración libre de culpas y presiones, sigue siendo uno de los caminos más efectivos para que más mujeres puedan disfrutar plenamente de su bienestar íntimo.