Uso de potenciadores sexuales “ilegales” arriesga la vida de consumidores: Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos lanzó una alerta sanitaria tras realizar un análisis a productos publicitados en internet y medios de comunicación, en la que detectó que 81 potenciadores sexuales que son ofrecidos al público no cuentan con registro Invima.



Javier Guzmán, director del Invima, habló en Blu Radio sobre el peligro que corren las personas que usan potenciadores sexuales sin registros sanitarios ni verificación por parte de la entidad.



“Estos son productos que hemos identificado en el mercado y son productos ilegales, sin registro sanitario ni verificación por parte del Invima y que claramente pueden representar un riesgo muy grave para la salud de los colombianos”, manifestó Guzmán.



En total se han encontrado 81 potenciadores sexuales en el mercado sin control ni registro alguno por parte del Invima y que pueden ser adquiridos de la manera más sencilla y económica.



Guzmán hizo un llamado para que los colombianos se cuiden y no arriesguen su salud con este tipo de productos que cataloga como “ilegales”.



“Todos los medicamentos que se venden libremente tienen que ser evaluados y debe haber un registro Invima para que sean legales (…) El registro Invima es una garantía del estado colombiano de que el producto es seguro y no va a causar daño alguno para la salud de quien lo utiliza”, añadió el funcionario.



Entre los productos detectados por Invima se encuentran Blue Diamond, Forsamax, Power Khan, Rhino X, Rhino 7 Blue 9000, Rhino Big Horn 3000, XForMan Plus, Sex Drive, Effective Viagra, Australia Kangaroo Essence, Power Tiger-X, Triple Power Zen Plus 2000, Xtra Zone 2200, Xtra Zone 2400, Xtra Zone 2600, Xtra Zone 2600, Diamond 3500, MiracleZen Plus 1500, OrgaZen 3000, OrgaZen 3500, 1 Forta for Men, Euteplant Complex, Half Quite, entre otros.



Escuche en el audio adjunto la entrevista completa con Javier Guzmán, director del Invima.