Aún me deben 3 meses de sueldo: Verónica Machado, primera enfermera vacunada en Colombia

Este miércoles, 10 de marzo, la enfermera Verónica Machado recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer que le garantiza la inmunidad total contra el coronavirus.

En entrevista con BLU Radio, la mujer se mostró contenta por tener su esquema de vacunación luego que transcurrieran los 21 días de haberse convertido en la primera persona en el país que recibía el fármaco el pasado 17 de febrero.

“No tuve efectos secundarios, todo transcurrió normal. En la primera dosis estaba angustiada, no sentí ni el chuzón, pero esta vez sí me dolió un poquito el brazo, pero nada más”, indicó Verónica.

“Ahora me siento con más ganas de trabajar, pero sigo cuidándome porque la vacuna no me evita exponerme al virus. Lo bueno es que ese virus ya no me va a hacer daño”, añadió.

Sin embargo, la felicidad no es completa para la profesional de la salud, pues le aseguró a BLU Radio que aún le deben tres meses de sueldo.

Yo trabajo en el hospital, llevo cuatro años vinculada, pero presto mis servicios a través de la Cooperativa Eficiencia. Los salarios no son puntuales para el sector salud dijo.

De acuerdo con la enfermera, ella recibió un pago el pasado 9 de marzo, otro unos días antes de la primera vacuna, pero aún le deben diciembre, enero y febrero.

“Nos dijeron que la otra semana iban a llegar recursos y que nos van a cancelar otro mes de sueldo en la Cooperativa Eficiencia”, añadió.

Verónica, madre de una hija adolescente, indicó que realiza su trabajo con amor y que, a pesar de no tener un sueldo fijo, trata con humanidad a sus pacientes todos los días.

“Yo personalmente estudie la carrera porque me gusta ayudar, salar vidas, independiente que me paguen”, precisó.

“Sin embargo es duro, yo tengo una hija adolescente que entró a la universidad y eso requiere unos costos. Todo cuesta bastante trabajo”, insistió la enfermera Machado.

