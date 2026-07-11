Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 11 de julio de 2026

El chance Sinuano Día continúa consolidándose como uno de los sorteos de mayor tradición en Córdoba y la región Caribe colombiana. Cada jornada, miles de apostadores esperan la publicación de los resultados oficiales para saber si la combinación elegida les permitió quedarse con alguno de los premios disponibles.

Resultado del Sinuano Día hoy, sábado 11 de julio de 2026

El resultado oficial del chance Sinuano Día, tradicional sorteo de Córdoba y la región Caribe, para este sábado 11 de julio de 2026 dejó como ganador el número 9394-0.



Número ganador: 9394

Dos últimas cifras: 94

Tres últimas cifras: 394

La quinta: 0



La entidad operadora recomienda consultar las cifras únicamente a través de sus canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado hasta finalizar cualquier proceso de validación o reclamación del premio.



¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día realiza su sorteo todos los días a las 2:30 p. m.. Una vez concluye la jornada, los resultados oficiales son publicados en los medios autorizados para que los jugadores puedan verificar rápidamente sus apuestas.

Cómo jugar el chance Sinuano Día

Este juego ofrece varias modalidades de apuesta para que cada participante elija la alternativa que mejor se ajuste a su estrategia y presupuesto. El premio dependerá de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Modalidades disponibles



4 cifras directo o superpleno: acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

acertar las cuatro cifras sin importar el orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del sorteo.

acertar las tres últimas cifras en el mismo orden del sorteo. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar la posición.

acertar las tres cifras sin importar la posición. 2 cifras o pata: acertar las dos últimas cifras del resultado.

acertar las dos últimas cifras del resultado. 1 cifra o uña: acertar únicamente la última cifra sorteada.

Cada modalidad ofrece diferentes posibilidades de premio, permitiendo a los jugadores escoger la opción que mejor se adapte a sus preferencias.

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Requisitos para reclamar premios del Sinuano Día

El proceso para cobrar un premio depende del valor obtenido, aunque en todos los casos es necesario presentar la documentación exigida por la entidad operadora.

Documentación necesaria



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio



Premios menores a 48 UVT: únicamente requieren la documentación básica.

únicamente requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT.

además de los documentos básicos, es obligatorio diligenciar el formulario SIPLAFT. Premios superiores a 182 UVT: se debe presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días.

En los premios de mayor cuantía, el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria y el trámite puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Gracias a sus sorteos diarios, las diferentes modalidades de apuesta y la facilidad para participar, el Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más consultados por los jugadores de Córdoba, la región Caribe y otras zonas de Colombia.