A Dominic, el youtuber alemán enamorado de Colombia, la Cancillería le negó la visa

El joven alemán Dominic Fabian Wolf es un famoso youtuber conocido como en redes sociales como Dominic. Sus videos son virales en redes porque siempre destacan los aspectos positivos de Colombia, país que dice amar y llevar siempre en el corazón.

Sin embargo, el amor no parece ser del todo correspondido. Dominic denunció en un video que la Cancillería le negó la visa de residente en Colombia.

Dominic narró que se vio forzado a viajar de emergencia a Alemania, en abril pasado, para atender una contingencia familiar y desde entonces ha buscado regresar a Colombia.

“Me rechazaron la renovación de mi visa en Colombia. Llevo cinco años pagando visas, pagando impuestos, he creado una empresa exitosa de llevar turismo sostenible, he creado empleo y una fundación para ayudar a la comunidad vulnerable”, dijo el youtuber al comunicar la noticia.

La decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores, parece insólita, toda vez que el youtuber ‘extranjero’ se destaca en redes sociales por promover la mejor imagen del país.

“Los videos positivos de Colombia no me hacen la mejor persona que los otros alemanes, ni que los gringos que viven en Colombia, ni los venezolanos. Yo no pido un mejor trato que los otros extranjeros. No estoy pidiendo que me den una visa más fácil. Lo único que yo quiero es que me traten igual. Eso fue lo que no pasó con mi visa”, sostuvo.