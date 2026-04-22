¿A qué edad se considera un adulto mayor en Colombia y por qué cambia en otros países?

Saber cuándo una persona entra en la etapa de adulto mayor no es algo tan sencillo como parece. Si bien muchos lo relacionan con la jubilación o con cumplir cierta edad, lo cierto es que ese detalle puede variar de acuerdo con el país, sus leyes e incluso según la manera en como la sociedad protege a su población.



¿Desde qué edad una persona es adulto mayor en Colombia?

En Colombia, por ejemplo, la regla se adapta a la Ley 2055 de 2020, en la que se señala que una persona es considerada adulta mayor desde los 60 años. Esta definición no solamente es un dato técnico, sino que se basa en garantizar los derechos y facilitar el acceso a programas sociales y beneficios del Estado.

El enfoque, de hecho, da un paso adicional. La norma tiene la misión de asegurar el pleno goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de la población, promoviendo de esa manera su inclusión y participación en la sociedad. Por lo tanto, no es solamente marcar el inicio de la vejez, sino también abrir la puerta a una protección integral.

Adulto mayor // imagen de referencia. Foto: Freepik

Por qué la edad es diferente en otros países

Si se mira el panorama fuera de Colombia, el contexto es diferente. En varios países de América Latina, como México y Argentina, el límite se fija en los 60 años, lo que muestra una tendencia alineada con la protección social.



Sin embargo, al observar en lugares como Europa y Estados Unidos, la edad cambia. En estos casos, la edad de un adulto mayor se ubica en los 65 años. La diferencia no es casual, pues se relaciona principalmente con los sistemas de salud y pensiones, los cuales se activan sobre esa edad.

Por ejemplo, en Estados Unidos el acceso al programa de salud como Medicare se encuentra ligado a los 65 años, lo que influye en la manera como se define la vejez en ese país.

Más allá de las diferencias entre países, hay un factor que está obligando a replantear estas edades: el envejecimiento de la población. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que este fenómeno es uno de los mayores desafíos del siglo XXI.

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La esperanza de vida sigue aumentando y cada vez hay más personas mayores en el mundo. Para 2030, se proyecta que habrá cerca de 1.400 millones de personas con 60 años o más. Este cambio está presionando a los gobiernos a ajustar sus políticas y repensar cómo atender a una población que, pese a los años, sigue activa.