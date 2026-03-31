Acaban con la vida de futbolista de 17 años en vía pública del Quindío: esto se sabe

Hay conmoción en el departamento del Quindío tras el asesinato de un menor de 17 años, ocurrido en plena vía pública y frente a su familia. Se trata de Juan Esteban Osorio, quien se desempeñaba como defensa de la categoría Sub-20 B del equipo Real Sport.

Según informó el club deportivo en un comunicado compartido a través de sus redes sociales: “Juan es una víctima más de la violencia que golpea a nuestro país. Hoy la violencia apaga un sueño, arrebata de su hogar a un joven soñador y deja un enorme vacío en todos los que compartieron con él dentro y fuera de la cancha”.

El equipo afirmó que Juan era un joven alegre y soñador, y que su partida deja un vacío profundo tanto dentro como fuera de la cancha. “A toda la familia y amigos de Juan Esteban Osorio les enviamos un abrazo lleno de fortaleza y solidaridad en este difícil momento. No existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande, pero queremos que sepan que no están solos”, añadieron.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que el joven es atacado por un hombre mientras departía con varias personas en vía pública, exactamente en la carrera 11 del corregimiento de Barcelona. El sujeto llega en motocicleta y, sin mediar palabra, le dispara al menor, acabando con su vida.



En las imágenes también se evidencia la conmoción de la situación, pues varias personas corren detrás del presunto sicario, mientras otras intentan auxiliar al joven, quien cae tendido en el suelo.

Por ahora, las autoridades se encuentran investigando este crimen, que mantiene consternados a los habitantes, quienes piden celeridad en el proceso y el esclarecimiento de los hechos.

Muchos describen a la víctima como una promesa del fútbol colombiano. Hasta el momento no se conocen los posibles móviles del crimen.