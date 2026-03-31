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Blu Radio  / Sociedad  / Acaban con la vida de futbolista de 17 años en vía pública del Quindío: esto se sabe

Acaban con la vida de futbolista de 17 años en vía pública del Quindío: esto se sabe

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que el joven es atacado por un hombre mientras departía con varias personas en vía pública.

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