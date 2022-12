¿Aceptará? Adriana Lucía invita a María Fernanda Cabal a mover las caderas

Luego de decenas de trinos en contra de la cantante Adriana Lucía por esta invitar a los colombianos al concierto del paro, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 8 de diciembre, uno de los comentarios que salieron a relucir fue el de la senadora María Fernanda Cabal, quien se metió hasta con las creencias religiosas de la artista.

"Dizque cristiana, otra arrebatada por la hipoglicemia", fue el comentario de Cabal a Adriana Lucía, quien no se quedó quieta

y también le respondió de manera contundente y graciosa.

"Señora María Fernanda, no descarte la posibilidad de ir porque he visto, en muchos videos, que usted baila sabroso. Venga y se tira unos pasos para ver si recupera la alegría que la caracteriza. Recuerde, domingo 8:30 am en el planetario", escribió tajantemente la artista.

Vea aquí los trinos:

Dizque cristiana. Otra arrebatada por la hipoglicemia. https://t.co/5Mv7mdmSkv — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) December 5, 2019

Señora María Fernanda, no descarte la posibilidad de ir porque he visto en muchos videos que usted baila sabroso; venga y se tira unos pasos para ver si recupera la alegría que la caracteriza. Recuerde: domingo 8:30 am en el planetario. https://t.co/TVx51f43JE — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 5, 2019

¿Qué dice Adriana Lucía sobre comentarios en redes por su apoyo a las marchas?

En Mañanas BLU, la artista habló del tema y afirmó que se encuentra firme con su apoyo a las marchas.

"Nunca me voy a arrepentir de ejercer mi derecho como ciudadana. Llevo muchos años trabajando en procesos de no violencia en el país, lo que pasa es que ahora hay redes sociales, siempre he estado vinculado en esto, hay palo porque sí y palo porque no. Antes que cantautora soy una ciudadana", afirmó Adriana en BLU Radio.

"Nos vamos a levantar de esto, yo marcho por ustedes también. El derecho a la protesta es un derecho constitucional", enfatizó la artista.

Escuche la entrevista aquí:

