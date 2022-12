Acusan a taxista de masturbarse delante de pasajera en Cartagena

La Policía en Cartagena está tras la búsqueda de un taxista que se habría masturbado delante de una pasajera que se desplazaba desde el sector exclusivo de Bocagrande hasta un Hotel en la vía al mar.

El hecho se conoció por un audio de la mujer, el cual está circulando en redes sociales.

"Cuando me di cuenta que estaba haciendo eso venía por Marbella y llamé enseguida a mi esposo para que me esperara en la puerta del hotel, le mandé la ruta y todo para que el taxista se diera cuenta que no estaba desprevenida. Gracias a Dios, cuando llegué a la puerta del hotel,

estaba el jefe de seguridad en la entrada", expresó la pasajera.

"Cuando me bajé, una turista que iba para el aeropuerto, muy simpática y muy bien arreglada, lo iba a coger, la llamé, pero me dijo que iba de afán, tuve que decirle al jefe de seguridad que evitara que ella se subiera a ese taxi porque ese señor se estaba masturbando mientras yo venía en el taxi. De inmediato reportaron el caso a la Policía", sostuvo la mujer.

Asimismo, se conoció que la mujer, cuando pidió el servicio a través de una plataforma, no le gustó como le habló el conductor, pero jamás pensó que pasaría a mayores.

"Me dijo, hola mi princesa ¿cómo estás? cuando me llamó

para confirmar la dirección de donde yo estaba para recogerme", contó la mujer a BLU Radio.

Tras la pista del taxista

El general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, le expresó a BLU Radio que investiga

este episodio que podría constituir el delito de acoso sexual.

"En este momento, la seccional de investigación criminal busca el apoyo de la Fiscalía para establecer si a este taxista se le puede imputar los cargos por acoso sexual", afirmó el oficial.

"No está capturado porque ya hemos perdido la flagrancia. Nos toca, mediante proceso investigativo y pedido de la Fiscalía, a un juez penal municipal con función de control de garantías la expedición de la orden de captura", finalizó el uniformado.