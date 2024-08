Alquiler y otras opciones de Haceb para electrodomésticos en casa

"Imagínate que quiero cambiar de estufa y entonces me metí a Internet y empecé a buscar estufas y me ha salido una divina de Haceb. Pero es que yo soy muy miedosa para esas compras. Y entonces me puse a investigar y me di cuenta de que alquilan estufas con horno. Entonces me emocioné y empecé a hacer todo el proceso por WhatsApp, estoy feliz"

Así comienza este episodio en el que los tips y los métodos prácticos son protagonistas.

"¿Pero sabes que me acabó de convencer? que tienen crédito. O sea, me ofrecieron un crédito y eso me pareció espectacular. Ahí te dejo el dato. Además, es directamente con ellos. Y lo mejor de todo es como si tuvieras una tarjeta de crédito, pero sin el plástico".

Además, Lorena y Juanita hablan sobre opciones de instaladores efectivos que pueden ayudar con toda la instalación de hornos y mucho más.

"El teléfono del instalador oficial es importantísimo para que la garantía no se pierda. Numeral 466, es la línea. Porque si hay algo que yo tengo en esta casa como regla, es que las cosas se tienen que hacer con una persona de la marca oficial".

Por otra parte, Lorena pregunta a Juanita qué más alquila Haceb: "¿Y además de estufas? Neveras, por ejemplo, lavadoras. ¿En serio? Claro, si te interesa, es por días, por meses, o sea, como tú quieras".

Este servicio se puede obtener a través de WhatsApp o por el numeral 466.

A continuación te dejamos el capítulo completo para que sigas disfrutando de las historias de Lorena y Juanita y los tips de Haceb: