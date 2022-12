Amigos venezolanos, estamos con ustedes y los apoyamos: Falcao

El delantero colombiano Radamel Falcao García no es ajeno a la difícil situación que enfrentan los venezolanos y, a través de su cuenta de Instagram, envió un sentido mensaje a los ciudadanos del vecino país.

El ‘9’ compartió un video de cientos de venezolanos entonando el himno de su país y dedicó un mensaje, que se ha vuelto viral en redes sociales.

“Amigos venezolanos: no están solos. Estamos con ustedes y los apoyamos. No se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos”, fue parte del mensaje del goleador colombiano.

Asimismo, el atacante del Mónaco y de la Selección Colombia pidió libertad para los venezolanos.

La publicación de Falcao ya supera las 185.000 reproducciones a solo tres horas de haberse publicado.

