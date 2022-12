Antonia, la serie web que habla sobre maternidad sin pelos en la lengua

Publicidad

Manuela, recordada por protagonizar junto a Mabel Moreno la serie web Susana y Elvira, trabaja de nuevo junto a María Fernanda Moreno y Marcela Peláez en ‘Antonia, la maternidad fuera del closet’.

“Llegamos a esta historia cada una desde su lugar, obviamente la maternidad me inspiró para contar todo lo que no se ve en la cotidianeidad, de lo que no se habla al respecto”, cuenta Manuela, quien insiste en que “en la vida hay un antes y un después de la maternidad”.

En esta primera temporada, los seguidores de la serie acompañan a Antonia en una serie de cambios que sufre apenas se entera que está embarazada “y todo lo que eso conlleva, cómo repercute laboralmente, socialmente, en tu entorno familiar, en tu vida espiritual, miedos y expectativas”.

Pero la visión de Antonia no hace énfasis en “todo el lado malo, no es un camino fácil pero no por eso es menos mágico y maravilloso”.

“Se cuenta todos los cambios que surgen y que continúan. Lo que queremos en las próximas temporadas es hablar de las siguientes etapas de la maternidad, porque nunca se acaba, es constante”.

Manuela contó también que en su opinión las series web “están marcando un futuro”, pues se plantean como “una plataforma llamativa en que se habla sin tapujos y se muestran un montón de cosas que en otras plataformas no puedes hacerlo tan honestamente, hablando del tono y la temática”.

Pero, ¿quién debería seguir a ‘Antonia’? Según su protagonista, la serie web “está dirigida a otra etapa de la vida de las mujeres, pues la especialidad de Susana y Elvira, las escritoras, es tocar la sensibilidad femenina (…) Antonia es como una etapa distinta, pero yo lo veo con problemáticas más profundas, no por minimizar las otras, pero esto es otro nivel de complejidad que quizá sea menos superficial como se trataba en Susana y Elvira otros temas”.