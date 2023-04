Anuel AA confirmó que tiene una hija con una colombiana y no es Karol G

El cantante puertorriqueño Anuel AA vuelve a estar en el ojo del huracán, pero no por alguna nueva canción, sino por problemas de su vida personas, pues confirmó tener una hija colombiana con Melissa Vallecilla.

"No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija (sic)", manifestó Anuel AA, a través de su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que la pequeña sería el tercer hijo de Anuel AA, pues el mismo puertorriqueño confesó que le dijo a su hijo mayor Pablo que tiene dos hermanas y una de estas es de origen colombiano.

El cantante Anuel confiesa que sí tiene una hija con Melissa Vallecilla y ventila que está separado de Yailin pic.twitter.com/79rkJBkHBR — Vaya Vaya (@vayavayatv) April 4, 2023

De la misma forma, Anuel aseguró que debido a una "ola de mentiras" no pudo estar presente desde comienzo al lado de su hija como debió ser desde un principio y aclaró que todo sucedió estando soltero, no con la colombiana Karol G de pareja como muchos aseguraban.

"Pido perdón a todo el mundo que se pudo haber lastimado hasta tal vez se desencantaron de mí y se decepcionaron y me empezaron a ver con ojos de que yo soy un mal ser humano pensando que estaba negando a una de mis hijas, sabiendo que era mía (sic)”, relató el puertorriqueño.

La noticia le ha dado la vuelta al mando, pues, según muchos seguidores del artista, el puertorriqueño es un poco "irresponsable" al tener hijo de esta forma, sin embargo, lo felicitan por responder de cada uno de ellos y le desean siempre lo mejor en su etapa como papá y más teniendo tres en sus manos.

