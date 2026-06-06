Así debe vestir la camiseta de la Selección Colombia: experto revela las mejores combinaciones

El Mundial está a tan solo unos días de comenzar, lo que tiene a todos los aficionados del fútbol con expectativa sobre lo que ocurra en esta nueva edición del certamen de la FIFA. Ante ello, la forma en que se porta la camiseta, el emblema deportivo más importante de cada país, cobra relevancia, por lo que saber cómo usarla puede resultar fundamental.

Por ejemplo, la camiseta de la Selección Colombia deja de ser una prenda reservada únicamente para los partidos y, durante más de un mes, se convierte en una opción para diferentes momentos del día.

Según lo revelado por expertos del sector, la temporada mundialista impulsará nuevas tendencias inspiradas en el fútbol, donde las camisetas deportivas se combinarán con prendas más urbanas, casuales, accesorios retro y elementos que permitan usarlas con mayor comodidad.

Cómo vestir la camiseta de la Selección Colombia: experto revela las mejores combinaciones

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 ya comenzó y, además de la expectativa deportiva, la moda también se prepara para convertirse en una de las grandes protagonistas. La camiseta de la Selección Colombia dejará de ser una prenda reservada para los partidos y pasará a ocupar un lugar central en los atuendos cotidianos de miles de aficionados.

De acuerdo con expertos del sector, la temporada mundialista impulsará nuevas tendencias inspiradas en el fútbol, donde las camisetas deportivas se combinarán con prendas urbanas, accesorios retro y elementos que buscan llevar el estilo de las calles a otro nivel.

Para Santiago Barrientos, cofundador de SBQ, el Mundial representa una oportunidad para que las personas experimenten con nuevas formas de vestir y expresen su pasión por el deporte a través de la moda.

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“El Mundial representa una temporada de enorme relevancia para toda la economía del país, y la moda emerge en ella con una fuerza sin precedentes. Nos encontramos ante un momento único donde el sentimiento colectivo se une bajo un mismo propósito”, explicó el experto.

Vestir camiseta Colombia Suministrado SBQ

Blokecore y sport-chic: la tendencia para vestir la camiseta de la Selección Colombia

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Entre las propuestas que dominarán durante la cita mundialista destaca el estilo conocido como blokecore o sport-chic, una corriente que convierte la camiseta de fútbol en el eje principal del atuendo.

Según Barrientos, el secreto está en combinar la prenda deportiva con piezas más estructuradas para generar contraste y evitar una apariencia demasiado informal.

Algunas de las combinaciones recomendadas son:



Camiseta de la Selección Colombia con pantalones rectos y relajados.

Bermudas amplias de estilo urbano.

Faldas plisadas cortas o largas.

Pantalones de vestir de tiro alto.

Prendas semiajustadas o sueltas para aportar equilibrio visual.

La idea es transformar una camiseta deportiva en una pieza versátil capaz de adaptarse a diferentes escenarios.

Nostalgia retro de finales de los 90 marcará la moda mundialista

Otra de las tendencias que cobrará fuerza durante el Mundial será la inspiración en la estética futbolera de finales de los años noventa.

Esta corriente apuesta por siluetas holgadas, sneakers de apariencia deportiva y accesorios llamativos. Las gafas de sol tendrán un papel clave dentro de esta propuesta.

Entre las opciones recomendadas aparecen:



Lentes tipo piloto.

Monturas metálicas.

Marcos grandes.

Gafas envolventes.

Tonos translúcidos amarillos, azules o rojos suaves.

Estos accesorios buscan complementar los colores de los equipos y aportar un aire vintage que recuerda algunas de las épocas más icónicas del fútbol.

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Estética resort completa los looks para el Mundial 2026

La temporada mundialista coincidirá con meses de altas temperaturas y vacaciones, por lo que la llamada estética resort también ganará protagonismo.

Esta propuesta apuesta por prendas frescas, cómodas y funcionales, ideales para disfrutar encuentros deportivos, reuniones con amigos o celebraciones relacionadas con el torneo.