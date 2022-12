Así fue la infancia y la carrera musical del reconocido artista Galy Galiano

Este sábado en Blanco y Negro el reconocido cantante y compositor Galy Galiano habló sobre los recuerdos de su infancia, las canciones que más le gustan y su carrera musical.

Carmelo Galeano Cotes, mejor conocido como Galy Galiano, fue el primer artista colombiano en aparecer en la lista Billboard. Nacido en Cesar y con 33 años de carrera a cuestas, es un referente de lo que muchos consideran “música de despecho”.

Dice Galy que una de las imágenes que más tiene presentes de su infancia es “la finca Barahona, conservo una imagen muy bonita. Había animales, vacas, gallinas”, el lugar en que nació y creció.

Dicen los que lo conocen que a los doce años estaba obsesionado con un instrumento musical en particular: el bajo. “Me gustaba porque iba a las casetas a ver los grupos vallenatos y me gustó desde el principio (…) Un día amanecí con la idea de construir uno, lo hice y con un amigo construimos el amplificador”.

“Entonces, mi mamá me veía en eso y me corría y me corría; terminé el instrumento sobre el techo de la casa, no había para dónde más correrme”, añade.

Una de las canciones que más recuerda de su niñez es Alicia Dorada de Juancho Polo Valencia; cada vez que la escucha se remonta a su infancia.

“Tengo esa imagen bonita de cuando era muy niño y veía que la gente, sobre todo mi mamá, ponía esa canción en la puerta de la calle en la radiola y la gente lloraba”, indica.

“La gente se tomó muy a pecho la historia que le pasó a Juancho Polo en la canción. Tengo esa imagen y era muy lindo, no entendía por qué y me gustó, se convirtió entonces en uno de los clásicos de la música en Colombia”.

Añade que en esa época escuchaba a otros músicos “como Calixto Ochoa, Alejandro Durán y a Náfer, su hermano, que lo conocí en una fiesta en Chiriguaná y toqué la caja con él, ese es un recuerdo muy bonito”.

Por otra parte, en cuanto a su rutina en el escenario y lo que le gusta hacer previo a cantar, reveló que es una persona muy vanidosa con su ropa y forma de vestir. “Cuando viajo siempre compro algo, pero he tenido un enredo con esa cuestión de la moda”.

“Para darlo todo en el escenario uno debe sentirse bien. La gente no sabe lo que es sentirse uno cómodo para hacer bien su trabajo. Y como soy aplastado de las nalgas no puedo cantar de perfil… Es terrible”.

Finalmente, reveló el origen de su nombre artístico: "Tras una fuerte discusión con el director de una disquera en que trabajaba, fui al centro de Bogotá a una cafetería. Quien me acompañaba pidió un aguardiente y yo un jugo. Empezó a escribir algunos nombres, yo lo miraba y pregunté para qué lo hacía".

"Me dijo entonces que me buscaba un nombre artístico y le señalé que siempre que esribía una canción firmaba con ‘Galia’, de inmediato volteó la hoja y ahí quedó: Galy Galiano”, afirmó.