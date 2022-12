Así se malversaba el dinero en la Conmebol, según testigo

En una entrevista con el diario AS, un testigo, al que llaman ‘Confidencial X’, cuenta los métodos utilizados para malversar y distraer el dinero de la Conmebol.

"Me dieron un millón en efectivo, en dólares y una lista con iniciales y cifras. Me fui al hotel Yacht&Golf Club de Asunción y, como me habían ordenado, empecé a hacer el reparto del dinero entre los miembros que en esa época comandaban la CONMEBOL. Le entregué dinero a Julio Grondona, Esquivel, Osuna, De Luca... Llamaba a la puerta de su habitación y les entregaba el sobre que previamente había preparado con la cantidad que cada uno tenía asignada. Algunos lo contaban y otros ni siquiera eso. Ni me miraban a los ojos. Cerraban la puerta y yo iba camino del siguiente cuarto, siguiendo el orden establecido en la lista. No todos cobraban lo mismo. Había sobornos más gruesos y otros de menos dólares", dice.

