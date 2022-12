El astronauta Scott Kelly, ha fotografiado desde el espacio la magnitud del huracán Patricia. (Vea también: Impactantes videos del paso del Huracán Patricia por México ).

A través de su cuenta en twitter registró el avance del fenómeno climático en las últimas horas, con unas fotografías sorprendes.

#Patricia 's force isn't lost on me. Thoughts w friends & all in #Mexico #GoodNight from @space_station #YearInSpace pic.twitter.com/FpulnNQleR

