Así terminó Eliana Rubashkyn atrapada en Hong Kong

cuenta en Blu Radio cómo empezaron sus problemas luego de que necesitó renovar su visa, hecho que le obligó trasladarse Hong Kong para comenzar el papeleo.

Eliana explicó que cuando llegó a ese país, vieron su pasaporte y la mandaron a inmigración porque los papeles no coincidían con su físico. Cuando las autoridades del aeropuerto se dieron cuenta de que ella es transgenerista, de inmediato le dieron orden de deportación.

“Me trataron de forma inhumana, me pusieron en una cárcel de hombre y no me dejaron contactarme con mi embajada (…) Abusaron mí”, afirmó.

Para salir de esa situación, logró enviar una alerta desde su celular en el aeropuerto de Hong Kong, su caso llegó a la ONU y en menos de un mes, le otorgaron la condición de refugiada. Desde entonces, está oficialmente protegida de cualquier agresión por parte del gobierno de Hong Kong.