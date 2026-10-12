Astronauta de la NASA que llegó a la Luna hizo inquietante referencia bíblica sobre los ovnis

Charles Duke, uno de los astronautas que logró llegar a la superficie lunar durante las misiones Apolo de la NASA, sorprendió con una interpretación religiosa sobre los objetos voladores no identificados (ovnis). Según el exastronauta, estos fenómenos no estarían relacionados con civilizaciones extraterrestres, sino con entidades demoníacas que, desde su perspectiva, buscan alejar a las personas de la fe.

Duke, quien tiene 91 años, compartió esta visión durante una entrevista con la cadena cristiana estadounidense CBN. En la conversación, hizo referencia a un pasaje de la Biblia para explicar por qué considera que la búsqueda de vida extraterrestre podría representar un riesgo espiritual para la humanidad.

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El astronauta sostuvo que los ovnis son fenómenos reales, pero cuestionó la interpretación que se les da y advirtió sobre lo que considera una posible intención de apartar a las personas de sus creencias religiosas.

“El Señor dice que lo que estamos viendo es real, pero el diablo puede aparecer como un ángel de luz, dice la Biblia”, afirmó Duke durante la entrevista.



La advertencia bíblica que citó Charles Duke

Para respaldar su postura, el exastronauta mencionó el capítulo 11, versículo 14, de la Segunda Carta a los Corintios. Este pasaje señala que Satanás puede disfrazarse como un ángel de luz, una advertencia que el apóstol Pablo utilizó en un contexto relacionado con los falsos apóstoles y los engaños espirituales.

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A partir de esa referencia, Duke planteó que los fenómenos asociados con los ovnis podrían interpretarse desde una perspectiva religiosa y no necesariamente como evidencia de visitantes procedentes de otros planetas.

“Los ovnis intentan apartarnos de la verdad. Son demoníacos”, aseguró el astronauta, al explicar su interpretación de estos acontecimientos.

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Sus declaraciones reflejan su visión personal, basada en sus convicciones cristianas, sobre un tema que durante décadas ha generado preguntas, investigaciones y debates en distintos sectores de la sociedad.

¿Quién es Charles Duke, el astronauta que caminó sobre la Luna?

Charles Duke hizo historia en abril de 1972, cuando participó en la misión Apolo 16 de la NASA. Durante aquella expedición, se convirtió en la décima persona en caminar sobre la superficie lunar y, con 36 años, fue el astronauta más joven en lograrlo.

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Su experiencia como integrante de una de las misiones tripuladas del programa Apolo le dio un lugar destacado en la historia de la exploración espacial estadounidense.