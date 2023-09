Aura Cristina Geithner arremete contra sus críticos en redes: "Son unos borregos"

La actriz y cantante Aura Cristina Geithner, reconocida por su belleza y carisma, ha estado en el ojo del huracán debido a las polémicas generadas por sus publicaciones en redes sociales.

La artista, que cuenta con miles de seguidores, se ha visto envuelta en varias polémicas con algunos de ellos, lo que la llevó a expresar su opinión en una entrevista exclusiva con La Red de Caracol Televisión.

Geithner, conocida por su inquebrantable confianza y autenticidad, no dudó en lanzar un mensaje directo a sus críticos: "Son unos borregos". La artista no se deprime ante la adversidad en las redes sociales y aseguró que no hay nada más importante que mantenerse fiel a uno mismo.

En su conversación con La Red, Geithner destacó la necesidad de tener pasión y resiliencia para enfrentar la crítica en redes sociales. "Se necesita tener una gran pasión, una gran resiliencia y resistencia y saber realmente quién eres para poder enfrentarte a toda esa comunidad. A toda esa borregada, porque son borreguitos", enfatizó.

La artista abogó por la libre expresión, pero subrayó la importancia de hacerlo con respeto, educación y empatía. Con firmeza, señaló: "Claro que debe existir la libre expresión, pero siempre a través del respeto, la educación y la empatía, no a través de la grosería y la impertinencia, como lo hace mucha gente y yo eso no lo acepto".

Geithner, conocida por su positivismo y amor por el baile, compartió su enfoque ante las críticas en línea. "Cuando veo mis redes, a mí me gusta bailar y todo eso. Nunca me van a ver llorar (...) Ahora, como dijo Shakira , las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Yo soy una mujer auténtica, feliz y realizada", declaró con una sonrisa.

Concluyendo la entrevista, la actriz reafirmó su identidad y autenticidad: "Yo soy Aura Cristina Geithner les guste o no".

Vea la entrevista en la red: