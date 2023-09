"La música nos ha enseñado a curar muchas cosas de nuestra historia": Carlos Vives en Barranquilla

Durante el concierto EuroCaribe programado para este viernes a partir de las 6:00 de la tarde, la Universidad del Norte otorgará a Carlos Vives el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales, definida como “la máxima distinción institucional para aquellos personajes que, a través de su quehacer, han promovido la identidad y la cultura del Caribe colombiano”.

Desde antes de recibirlo, el artista agradeció este reconocimiento y expresó lo que, para él, representa el mayor éxito de su carrera: "No somos importantes porque nos hicimos internacionales, sino porque hemos sido importantes para nuestra localidad. Yo lo siento así", dijo.

"La industria me decía que no, pero mi motivación no era ser famoso, mi motivación era saber que aquí tenemos una vaina nuestra y era la felicidad de encontrarla (...) entonces hace 30 años no estaba pensando en nada de esto, mucho menos que hoy la Universidad del Norte me hiciera este homenaje", añadió.

La agenda del artista samario en Barranquilla empezó desde el jueves, cuando participó de una ‘master class’ organizada por la Uninorte en la semana de la Cátedra Europa. Allí Vives compartió con los estudiantes experiencias de su vida y “el camino” que lo llevó a hacer su música, basado en la herencia e historia de nuestro país.

"El mundo ya lo encuentran en los teléfonos, pero mirar hacia adentro y curar muchas cosas de nuestra historia es lo que la música nos ha enseñado a nosotros y es lo que he venido a compartir con ellos", manifestó.

Los homenajes al samario también incluyen la publicación del libro Carlos Vives: caribe universal, por parte de la Editorial de Uninorte.

En el prólogo del libreto, el rector de la Uninorte, Adolfo Meisel, resalta que “Carlos Vives ha preservado y promovido ese legado del Caribe colombiano, llevándolo a los oídos del mundo”. Además, destaca que “ Vives no delimitó su interés cultural a la región, sino que ha integrado, en su obra, los ritmos de todo el país y sus alrededores, para crear un proyecto musical que supera las fronteras del regionalismo”.

Hablando de Shakira

Y a propósito del Día de Shakira que empezó a celebrarse desde este 29 de septiembre, Carlos Vives también expresó desde esta tierra currambera el orgullo que siente por la barranquillera y aplaudió la escultura que se construye en honor a su amiga y estrella colombiana.

"Orgulloso completamente, sé lo que ella representa para la cultura de nuestro Caribe. Los poetas como Shakira han marcado nuestra cultura y representa para mí un punto muy importante y fuerte de la colombianidad. Y su estatua también es muy importante para que su pueblo la recuerde siempre", concluyó.