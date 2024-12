Baja natalidad en países latinoamericanos: ¿a qué se debe esto?

La tasa de natalidad sigue cayendo en Colombia, así como en Latinoamérica y el mundo ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son los efectos que trae para el mundo, social y económicamente? Al respecto habló en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el director del programa de ética y políticas públicas en reproducción humana de la Universidad Diego Portales en Chile, Fernando Zegers.

Y es que esta tendencia representa un desafío significativo para países como Colombia, donde las cifras de embarazo adolescente se mantienen. En este contexto, Zegers arrojó algunos datos sobre las implicaciones de este fenómeno y las posibles soluciones.

"En Chile la tasa de nacimiento en un adolescente es 11 cada 1.000. Por cada 1.000 adolescentes hay 11 que tienen un hijo; en Colombia sigue siendo sobre 40 por 1.000, sigue siendo alto y a mí me sorprende que, de alguna manera, la baja en la tasa global de fecundidad de Colombia, que está alrededor de 1.8 en este momento, habiendo estado sobre 2.2 en dos 2010, pero manteniendo una tasa específica en una adolescente muy alta aún", detalló.

Una de las principales razones detrás de la bajada en la fecundidad es el aumento en la educación de las mujeres. Según datos del director, las mujeres universitarias que tienen entre 18 y 25 años indican que las condiciones ideales para tener hijos incluyen haber completado su formación académica, alcanzar independencia económica y contar con una red de apoyo.

Sin embargo, sorprendentemente, solo un 30 % de las mujeres entrevistadas reconocen la necesidad de tener una pareja estable para ser madres.

"La mayor parte de la mujer, las condiciones que requieren para tener un hijo, es haber completado su actividad académica, tener independencia económica, tener un lugar donde vivir propio y tener una red de apoyo. La red de apoyo que yo siempre imaginé fue la familia, no la familia nuclear, la tía, la abuela, qué sé yo. Pues bien, solamente un 30 % de las mujeres reconocen la necesidad de tener una pareja", indicó.

Explicó que las mujeres preparadas son las que están optando por posponer la maternidad, mientras que las adolescentes con menos oportunidades siguen teniendo hijos. Enfatizó, además, la contradicción en la disminución de la natalidad en comparación con el alto embarazo adolescente en Colombia.

"Es contradictorio. Te das cuenta porque una baja en la tasa global de fecundidad habitualmente se asocia a una mejoría social y económica de la población. Eso en todo el mundo ha sido igual; en China no quieren tener más hijos las mujeres, porque ya se acostumbraron a una cierta calidad de vida y no hay cómo cambiarla.

No hay como cambiarla en casi en ninguna parte del mundo, pero por eso me sorprendió cuando miré los datos de Colombia recientemente y me encontré con que la tasa global de fecundidad en adolescente sigue siendo muy alta”, añadió.

Impactos sociales y económicos

Los cambios en la tasa de fecundidad no solo afectan a las familias, sino que tienen repercusiones más amplias en la economía y la estructura social de los países. Una reducción en el número de nacimientos puede aumentar la carga sobre el sistema de pensiones y también implicar desafíos en términos de fuerza laboral futura.

Con la creciente participación de las mujeres en la fuerza laboral, es vital considerar cómo las políticas públicas pueden evolucionar para apoyar a las mujeres que deciden tener hijos, según precisó.

Aseveró que se deben crear condiciones que permitan a las mujeres reproducirse “sin mermar su capacidad laboral".