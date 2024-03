Bancolombia abre las puertas a jóvenes sin experiencia laboral

Del 26 al 1 de marzo Bancolombia realizó una nueva versión del evento Open House, un espacio para acercar a los jóvenes universitarios, sin importar en qué semestre estén, y así brindarles la oportunidad de comenzar su vida laboral.

En la cuarta edición de este evento, que se hizo en Medellín con cerca de 2.000 asistentes, se realizaron diferentes charlas para conocer otras áreas de este banco, más allá del financiero, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, manejo de datos y la importancia de los programadores para el funcionamiento de las diferentes plataformas. En la capital de Antioquia participaron Camilo Piedrahita, líder TI DevOps; Mónica Rodríguez, Líder del Centro de Excelencia de Analítica, entre otros.

Con estos espacios, los jóvenes conocieron otra cara de Bancolombia y se enteraron cuáles vacantes están disponibles para empezar su vida laboral, sin importar el tiempo de experiencia, pues la organización busca conocimiento y disposición para aprender mientras se trabaja en equipo.

Foto: Blu Radio

En el caso de las prácticas hay opciones para los estudiantes de las áreas de administración y finanzas, ciencias sociales y humanas, comunicación y diseño, derecho, ingenierías, ingeniería de sistemas e informática y aprendices técnicos y tecnólogos.

Vale enfatizar que durante el año son cerca de 1.800 cupos disponibles (900 cada semestre) para los jóvenes que quieran empezar su camino laboral, ya sea a través de las prácticas o contratos de aprendizajes, en los que deben resolver un reto específico mientras “escalan” profesionalmente dentro de la empresa.

Ahora el Open House llegará por primera vez a Bogotá, de forma presencial, el 5 de marzo.

¿Antropóloga en un banco?

Laura estudió ingeniería geológica, pero cuando salió al mundo laboral se dio cuenta que no hay tantas oportunidades, por lo que tuvo que aprender otros conocimientos: programación. Luego de ganarse una beca y conocer el programa ‘Talento B’, se postuló para un cupo laboral en el que no le pedían experiencia.

“El mercado no va a cambiar por mí, me toca cambiar a mí”, dijo la joven de 27 años, quien empezó como senior al solucionar un reto de gestión de efectivo y ahora está vinculada como profesional.

Atraer, fidelizar y desarrollar el talento

Alejandro es un recién graduado de ingeniería de sistemas, pero desde que estaba en la universidad se unió al banco con ‘Talento B’ para ayudar a la migración de códigos de los años 80 a la actualidad y que estén en la misma nube.

"Yo decía: ‘Somos talento criollo, nosotros también podemos’ (...) No es la edad sino cómo se gestiona esos retos", comentó el joven de 21 años, quien quiere aportar a la industria colombiana y fortalecer el performance de las aplicaciones.