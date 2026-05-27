Barbero intentó relajar a su cliente con maniobra en el cuello y todo terminó en tragedia: hay video

Un cliente quedó inconsciente luego de que el peluquero que lo atendía intentara practicarle una maniobra de quiropraxia en el cuello tras finalizar el corte de cabello.

El hecho quedó registrado en video y, aunque ocurrió el pasado 8 de marzo de 2026, solo hasta ahora comenzó a viralizarse en distintas plataformas digitales, donde miles de usuarios reaccionaron con sorpresa y preocupación por la peligrosa práctica realizada dentro del establecimiento. Según versiones difundidas en medios internacionales, el episodio habría ocurrido en algún punto de la India, aunque las autoridades no han confirmado públicamente la ubicación exacta.

En las imágenes se aprecia que el trabajador primero realiza un masaje relajante en la cabeza del cliente mientras este permanece sentado en la silla de barbería. Posteriormente, el procedimiento se extiende hacia los hombros y el cuello. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que el peluquero ejecutó un movimiento brusco para intentar “descontracturar” la zona cervical del joven.

Fue en ese instante cuando la situación cambió drásticamente. Tras el giro repentino del cuello, el cliente perdió el conocimiento de manera inmediata y quedó completamente inmóvil. El barbero, al notar que el hombre no reaccionaba, comenzó a pedir ayuda desesperadamente a otro empleado del lugar.



El segundo trabajador interrumpió la atención que realizaba en una estación cercana para auxiliar a la víctima. Ambos intentaron reanimarlo rociándole agua en el rostro con un atomizador y dándole pequeñas palmadas, pero el joven seguía sin responder.

Expertos en salud han reiterado en varias oportunidades que manipular la columna cervical sin conocimientos médicos puede ocasionar lesiones severas, daños neurológicos e incluso consecuencias fatales.