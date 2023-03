Barbie lanza muñeca inspirada en una astronauta mexicana: más cerca de las estrellas

Gracias @Barbie por invitarme a ser parte de la campaña Role Models



Solía ​​​​jugar a que mis muñecas viajaban por la galaxia.

Thank you @Barbie for inviting me to be a part of the Role Models campaign!



I used to play with my dolls and pretend they were traveling the galaxy! pic.twitter.com/jAQxF8eg42