Bebidas sin alcohol en Colombia: la nueva tendencia que ya adoptó el 82 % de los consumidores

La relación de los adultos colombianos con las bebidas alcohólicas registra una transformación estructural impulsada por la búsqueda de moderación. De acuerdo con datos de la firma de análisis de mercado IWSR citados en Colombia, el 82 % de quienes consumen productos sin alcohol también mantiene el consumo de bebidas alcohólicas tradicionalmente.

Este comportamiento confirma que la nueva preferencia no busca erradicar el alcohol por completo, sino alternar su uso según el momento y la ocasión.



¿Por qué el 82 % de los consumidores en Colombia está cambiando sus hábitos de consumo?

Las mediciones del sector evidencian un estancamiento en los volúmenes tradicionales y una apertura hacia opciones asociadas al bienestar. Según reportó Euromonitor, el volumen de bebidas alcohólicas en el país registró un incremento de apenas 1 % en 2025, alcanzando los 3.200 millones de litros. El estudio identificó que los adultos jóvenes lideran la demanda por alternativas con menor graduación alcohólica, buscando experimentar con nuevos sabores sin comprometer sus actividades posteriores.

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A nivel regional, la misma consultora proyectó un crecimiento anual compuesto cercano al 11 % entre 2023 y 2028 para el segmento de cervezas de bajo o nulo contenido alcohólico en América Latina. Aunque la cifra evalúa específicamente la categoría cervecera, los analistas la consideran una señal clara del espacio que están ganando las alternativas 0.0 en los hábitos sociales de la región.

Cóctel Margarita - referencia // Foto: Léxica Art

En este panorama de consumo flexible, las empresas distribuidoras han comenzado a adaptar sus portafolios. La firma Dislicores ingresó a la categoría con la marca MIL976 0.0, una línea de coctelería lista para tomar inspirada en perfiles de Margarita, Mojito, Paloma y Gin Tonic. "Para muchos consumidores adultos, elegir una bebida con alcohol o una alternativa 0.0 ya no es una decisión absoluta, sino que depende del momento, el contexto y lo que quieren hacer después", explicó Manuela Álzate, gerente de marca de la empresa.



El desarrollo de esta alternativa de coctelería lista para tomar tomó tres años de investigaciones. La marca inició en 2024 con una versión de Gin & Tonic y completó en 2025 la formulación de los demás sabores mediante el uso de botánicos reales, concentrados de fruta y tecnología de sabor para replicar la experiencia sensorial sin incluir contenido alcohólico.

Como parte de las pruebas previas al lanzamiento masivo, la compañía realizó un ejercicio con 70 participantes a quienes se les sirvieron las bebidas preparadas bajo el protocolo tradicional de la coctelería (cristalería, hielo y decoraciones), sin informarles previamente su naturaleza. De acuerdo con los resultados reportados por la marca, solo una minoría identificó de forma espontánea la ausencia de alcohol antes de la revelación, lo que expone la relevancia que tienen la presentación y el ritual social en la percepción del consumidor.

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La tendencia confirma que el mercado local avanza hacia un modelo donde la moderación coexiste con el entretenimiento sin alterar la experiencia de compartir.