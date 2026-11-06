Líderes del futuro se citan en Bogotá: así es el encuentro juvenil de biodiversidad y clima

El Colegio Hacienda Los Alcaparros, ubicado en Bogotá, sirve como sede del GRULAC Junior XIV, un encuentro regional que reúne a jóvenes de Colombia, América Latina y el Caribe entre el 4 y el 7 de noviembre. La iniciativa busca fortalecer la participación de las nuevas generaciones en la toma de decisiones públicas sobre el cambio climático, la gestión del agua y la biodiversidad, situándose estratégicamente en el calendario global entre la COP17 y la COP31.



¿Qué es el GRULAC Junior y cuál es su objetivo?

Según información oficial del evento, el GRULAC Junior es una red latinoamericana fundada en 2012 orientada a promover la intervención de niñas, niños y jóvenes en la agenda pública. Por medio de dinámicas de investigación, debate parlamentario y negociación, la organización capacita a los participantes para estructurar propuestas con impacto directo en sus entornos comunitarios.

De acuerdo con lo expresado por Andrés Torres, coordinador académico del encuentro, el propósito central es evitar que los jóvenes posterguen su accionar político y ambiental. "Queremos que tengan la oportunidad de investigar problemas reales, escuchar otras perspectivas, construir sus propios argumentos y encontrar acuerdos con otros", afirmó el directivo de la red.

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Desde su creación, la red ha convocado a más de 2.750 delegados procedentes de 23 países y ciudades, representando a cerca de 150 instituciones educativas. Asimismo, la iniciativa ha recibido el reconocimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.



Comisiones de trabajo y temáticas del encuentro

El desarrollo del encuentro distribuye a participantes de entre 14 y 17 años en doce mesas de trabajo temáticas, un Consejo de la Biodiversidad para estudiantes de 12 y 13 años, y una comisión de iniciación. Igualmente, la jornada incorpora el ejercicio "Voces de la Tierra", donde los delegados asumen el rol de actores territoriales como ríos, selvas o empresas.

Las comisiones de debate para esta edición se organizan de la siguiente manera:



Acción climática rumbo a la COP31: ¿Quién paga la cuenta? Biodiversidad después de la COP17: La vida no tiene repuesto Cooperación por la selva: Amazonía que nos une Protección del agua y sus ecosistemas: ¿De dónde viene tu agua? Clima, salud y sociedad: ¿Nos enferma el clima? Gestión del riesgo en la región: ¿Estamos listos? Territorios urbanos y rurales: ¿Dónde termina la ciudad? Consumo y producción responsables: ¿Usar y tirar? Saberes y culturas tradicionales: Lo que la tierra enseña Migración y desplazamiento: Irse, llegar, quedarse Igualdad de género: ¿Iguales de verdad? Senado Latinoamericano de democracia ambiental: ¿Quién decide sobre el ambiente?

Las propuestas finales elaboradas en estos espacios serán dirigidas a representantes de instituciones gubernamentales como el Ministerio de Ambiente de Colombia y organismos internacionales como las Naciones Unidas. Para esta edición, diversas universidades participan en calidad de mentoras académicas de las comisiones.