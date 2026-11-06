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Blu Radio  / Sociedad  / Líderes del futuro se citan en Bogotá: así es el encuentro juvenil de biodiversidad y clima

Líderes del futuro se citan en Bogotá: así es el encuentro juvenil de biodiversidad y clima

Del 4 al 7 de noviembre, el Colegio Hacienda Los Alcaparros acoge el encuentro donde estudiantes entre 14 y 17 años debaten problemáticas socioambientales de la región.

Jóvenes participando en las comisiones de trabajo del GRULAC Junior
Jóvenes participando en las comisiones de trabajo del GRULAC Junior
Instagram: grulac_jr
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

El Colegio Hacienda Los Alcaparros, ubicado en Bogotá, sirve como sede del GRULAC Junior XIV, un encuentro regional que reúne a jóvenes de Colombia, América Latina y el Caribe entre el 4 y el 7 de noviembre. La iniciativa busca fortalecer la participación de las nuevas generaciones en la toma de decisiones públicas sobre el cambio climático, la gestión del agua y la biodiversidad, situándose estratégicamente en el calendario global entre la COP17 y la COP31.

¿Qué es el GRULAC Junior y cuál es su objetivo?

Según información oficial del evento, el GRULAC Junior es una red latinoamericana fundada en 2012 orientada a promover la intervención de niñas, niños y jóvenes en la agenda pública. Por medio de dinámicas de investigación, debate parlamentario y negociación, la organización capacita a los participantes para estructurar propuestas con impacto directo en sus entornos comunitarios.

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De acuerdo con lo expresado por Andrés Torres, coordinador académico del encuentro, el propósito central es evitar que los jóvenes posterguen su accionar político y ambiental. "Queremos que tengan la oportunidad de investigar problemas reales, escuchar otras perspectivas, construir sus propios argumentos y encontrar acuerdos con otros", afirmó el directivo de la red.

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Desde su creación, la red ha convocado a más de 2.750 delegados procedentes de 23 países y ciudades, representando a cerca de 150 instituciones educativas. Asimismo, la iniciativa ha recibido el reconocimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

Comisiones de trabajo y temáticas del encuentro

El desarrollo del encuentro distribuye a participantes de entre 14 y 17 años en doce mesas de trabajo temáticas, un Consejo de la Biodiversidad para estudiantes de 12 y 13 años, y una comisión de iniciación. Igualmente, la jornada incorpora el ejercicio "Voces de la Tierra", donde los delegados asumen el rol de actores territoriales como ríos, selvas o empresas.

Las comisiones de debate para esta edición se organizan de la siguiente manera:

  1. Acción climática rumbo a la COP31: ¿Quién paga la cuenta?
  2. Biodiversidad después de la COP17: La vida no tiene repuesto
  3. Cooperación por la selva: Amazonía que nos une
  4. Protección del agua y sus ecosistemas: ¿De dónde viene tu agua?
  5. Clima, salud y sociedad: ¿Nos enferma el clima?
  6. Gestión del riesgo en la región: ¿Estamos listos?
  7. Territorios urbanos y rurales: ¿Dónde termina la ciudad?
  8. Consumo y producción responsables: ¿Usar y tirar?
  9. Saberes y culturas tradicionales: Lo que la tierra enseña
  10. Migración y desplazamiento: Irse, llegar, quedarse
  11. Igualdad de género: ¿Iguales de verdad?
  12. Senado Latinoamericano de democracia ambiental: ¿Quién decide sobre el ambiente?

Las propuestas finales elaboradas en estos espacios serán dirigidas a representantes de instituciones gubernamentales como el Ministerio de Ambiente de Colombia y organismos internacionales como las Naciones Unidas. Para esta edición, diversas universidades participan en calidad de mentoras académicas de las comisiones.

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