Cantante de música popular hackeó el celular de su esposo y descubrió su infidelidad

No sospechaba nada y descubrió, gracias a un hackeo a WhatsApp, que su esposo le era infiel cuando menos se lo esperaba, ese fue el caso de la cantante de música popular Bera, quien contó en La Red su historia de desamor.

Según la artista, la relación era muy buena y él la apoyaba totalmente en su carrera artística. Durante una gira de presentaciones en Nueva York, decidió “clonar el WhatsApp” de su esposo sin saber que lo que iba a encontrar.

“Dios permitió que yo le clonara el Whatsapp, si yo hubiera borrado esa aplicación estaría con mi esposo”, afirmó la cantante.

Al estar fuera del país le llegaron varias notificaciones confirmándole que su marido estaba saliendo con otra mujer mientras ella no estaba presente.

Después de descubrir el engaño, confrontó a su esposo y tomó la decisión de alejarse.

Según la artista, esto lo usó para su proceso creativo. “Ya no me duele, yo ni me acuerdo de él”, agregó.

